Откуда берутся «дырки» в сыре? 0 144

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Откуда берутся «дырки» в сыре?

Из-за углекислоты.

 

В процессе производства различных сортов сыров применяются разнообразные виды бактерий. Например, при создании швейцарского эмменталя используются бактерии Streptococcus thermophilus и Lactobacillus helveticus, которые вырабатывают молочную кислоту. Затем эта кислота сбраживается бактериями рода Propionibacterium.

В результате этого процесса образуется ряд веществ, придающих эмменталю характерный «ореховый» вкус, а также выделяется углекислый газ в качестве побочного продукта.

Именно пузырьки углекислого газа формируют пустоты в сыре, которые на срезе выглядят как дырки.

