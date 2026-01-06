Baltijas balss logotype
Почему есть недозревшую хурму опасно? 0 273

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему есть недозревшую хурму опасно?

Диетолог Дарья ПУШКАРЕВА предупреждает, что недозревшую хурму, как и другие незрелые фрукты, употреблять нельзя.

 

Недозревшая хурма обладает закрепляющим эффектом и в некоторых случаях может привести к кишечной непроходимости, болям и запорам. Неспелые плоды противопоказаны пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями пищеварительной системы, а также находятся в группе риска беременные и кормящие женщины. Детям младше двух лет этот фрукт не рекомендуется давать даже в спелом виде.

Хурму можно дозреть в домашних условиях. Самый простой способ — оставить ее на несколько дней в теплом месте.

Также существует возможность заморозить хурму. После разморозки она не будет вязкой, но при этом станет менее сладкой и сочной.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео