Диетолог Дарья ПУШКАРЕВА предупреждает, что недозревшую хурму, как и другие незрелые фрукты, употреблять нельзя.

Недозревшая хурма обладает закрепляющим эффектом и в некоторых случаях может привести к кишечной непроходимости, болям и запорам. Неспелые плоды противопоказаны пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями пищеварительной системы, а также находятся в группе риска беременные и кормящие женщины. Детям младше двух лет этот фрукт не рекомендуется давать даже в спелом виде.

Хурму можно дозреть в домашних условиях. Самый простой способ — оставить ее на несколько дней в теплом месте.

Также существует возможность заморозить хурму. После разморозки она не будет вязкой, но при этом станет менее сладкой и сочной.