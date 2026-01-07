Первый замглавы комитета по обороне российской Госдумы Алексей Журавлёв призвал дать «жесткий ответ» американцам за захват танкера под российским флагом.
«Это самое обыкновенное пиратство: захват вооружённым американским флотом гражданского судна. По сути то же самое, что и покушение на российскую территорию: ведь танкер шёл под нашим государственным флагом.
Отвечать на это, вне всяких сомнений, нужно жёстко и оперативно – наша военная доктрина в ответ на такое предполагает даже использование ядерного оружия. Тем более что, по имеющейся информации, где-то рядом с судном находилась и российская подводная лодка, и ещё какие-то наши военные корабли», – заявил депутат.
Журавлёв полагает, что России следует дать США военный ответ.
«Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны. США, которые находятся в эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким вот щелчком по носу», – добавил Журавлёв.
А Вашингтону не страшно
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что на фоне захвата танкеров у Трампа сохранятся открытые и честные отношения с Путиным и Си Цзиньпином.
«Вас беспокоит рост напряжённости с Россией из-за захвата танкеров? И как действия США в Венесуэле влияют на продолжающиеся отношения с Китаем и на отношения президента с председателем Си?», – задала ей вопрос журналистка.
«Я думаю, что у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом Путиным из России, так и с председателем Си из Китая. Как вы знаете, с момента вступления в должность около года назад он неоднократно разговаривал с ними, и я считаю, что эти личные отношения будут продолжаться.
Но что касается президента США, он будет проводить политику, которая наилучшим образом отвечает интересам Соединённых Штатов Америки. И в отношении этих захватов судов это означает обеспечение соблюдения эмбарго в отношении всех судов «теневого флота», которые незаконно перевозят нефть, и допуск только законной торговли», – ответила Ливитт.
