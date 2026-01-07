Первый замглавы комитета по обороне российской Госдумы Алексей Журавлёв призвал дать «жесткий ответ» американцам за захват танкера под российским флагом.

«Это самое обыкновенное пиратство: захват вооружённым американским флотом гражданского судна. По сути то же самое, что и покушение на российскую территорию: ведь танкер шёл под нашим государственным флагом.

Отвечать на это, вне всяких сомнений, нужно жёстко и оперативно – наша военная доктрина в ответ на такое предполагает даже использование ядерного оружия. Тем более что, по имеющейся информации, где-то рядом с судном находилась и российская подводная лодка, и ещё какие-то наши военные корабли», – заявил депутат.

Журавлёв полагает, что России следует дать США военный ответ.

«Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны. США, которые находятся в эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким вот щелчком по носу», – добавил Журавлёв.

А Вашингтону не страшно

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что на фоне захвата танкеров у Трампа сохранятся открытые и честные отношения с Путиным и Си Цзиньпином.

«Вас беспокоит рост напряжённости с Россией из-за захвата танкеров? И как действия США в Венесуэле влияют на продолжающиеся отношения с Китаем и на отношения президента с председателем Си?», – задала ей вопрос журналистка.

«Я думаю, что у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом Путиным из России, так и с председателем Си из Китая. Как вы знаете, с момента вступления в должность около года назад он неоднократно разговаривал с ними, и я считаю, что эти личные отношения будут продолжаться.

Но что касается президента США, он будет проводить политику, которая наилучшим образом отвечает интересам Соединённых Штатов Америки. И в отношении этих захватов судов это означает обеспечение соблюдения эмбарго в отношении всех судов «теневого флота», которые незаконно перевозят нефть, и допуск только законной торговли», – ответила Ливитт.