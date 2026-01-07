Baltijas balss logotype
В Годуме РФ требуют потопить пару кораблей США в ответ на захват танкера под флагом России 8 2320

В мире
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Годуме РФ требуют потопить пару кораблей США в ответ на захват танкера под флагом России

Первый замглавы комитета по обороне российской Госдумы Алексей Журавлёв призвал дать «жесткий ответ» американцам за захват танкера под российским флагом.

«Это самое обыкновенное пиратство: захват вооружённым американским флотом гражданского судна. По сути то же самое, что и покушение на российскую территорию: ведь танкер шёл под нашим государственным флагом.

Отвечать на это, вне всяких сомнений, нужно жёстко и оперативно – наша военная доктрина в ответ на такое предполагает даже использование ядерного оружия. Тем более что, по имеющейся информации, где-то рядом с судном находилась и российская подводная лодка, и ещё какие-то наши военные корабли», – заявил депутат.

Журавлёв полагает, что России следует дать США военный ответ.

«Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны. США, которые находятся в эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким вот щелчком по носу», – добавил Журавлёв.

А Вашингтону не страшно

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что на фоне захвата танкеров у Трампа сохранятся открытые и честные отношения с Путиным и Си Цзиньпином.

«Вас беспокоит рост напряжённости с Россией из-за захвата танкеров? И как действия США в Венесуэле влияют на продолжающиеся отношения с Китаем и на отношения президента с председателем Си?», – задала ей вопрос журналистка.

«Я думаю, что у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом Путиным из России, так и с председателем Си из Китая. Как вы знаете, с момента вступления в должность около года назад он неоднократно разговаривал с ними, и я считаю, что эти личные отношения будут продолжаться.

Но что касается президента США, он будет проводить политику, которая наилучшим образом отвечает интересам Соединённых Штатов Америки. И в отношении этих захватов судов это означает обеспечение соблюдения эмбарго в отношении всех судов «теневого флота», которые незаконно перевозят нефть, и допуск только законной торговли», – ответила Ливитт.

#США #ядерное оружие #Венесуэла #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • Д
    Добрый
    8-го января

    Не только путлер,но и в госдуре-сборище субъектов,которым необходимо обследование в институте Склифосовского

    4
    30
  • GM
    Giovanni Matteo
    8-го января

    1
    22
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    8-го января

    Так этого черепахофила и пошлите топить

    6
    9
  • С
    Сарказм
    7-го января

    Вот лично Журавлева и послать топить. Можно еще до кучи собрать наиболее одиозных рашндолбодятлов типа медведева, соловьева, скабеевых, гурулева и прочих. Ну и местного яшку тоже можно прихватить гальюны чистить. И на похороны всей этой братии тратится не придется, и мир точно станет лучше, а акиян большой - и не такое овно к себе принимал, авось не сильно загрязнится

    10
    30
  • ЯО
    Яшка Одесский
    7-го января

    Правильно! Пора топить пиндосов!

    23
    6
  • A
    Aleks
    7-го января

    Прекрасно известно ,что Гиллель Авигодорович Лившиц ,председатель Госдумы РФ,награждённый премией за вклад в еврейский народ России местной хабадной общиной и израильское лобби в ГД не допустят такого развития событий как обострение отношений с США,главными партнёрами Израиля,поэтому что там сказал Журавлев,мало кого волнует в большинстве ГД,состоящей в основном из людей,которые легко могут получить гражданство Израиля,а у многих оно наверняка уже есть.Спортсменов и актеров вообще не беру в расчет-там мыслей ноль .Им все по барабану.Не все ли равно при какой власти выступать или играть. Изредка попадают в ГД приличные люди,но их быстро обламывают,ведь кушать хочется всем или сфа́брикуют какую делюгу,ведь большой брат следит за всеми и убирает тех,кто критикует власть и хочет величия России и того,чтобы люди жили достойно... Да что я рассказываю ...У нас в Сейме все один в один...

    6
    15
  • lo gos
    lo gos
    7-го января

    заминировать надо было

    16
    1
  • Д
    Добрый
    lo gos
    8-го января

    Так заминировали.Рот не открывай,а то взлетишь на воздух

    4
    16
Читать все комментарии

