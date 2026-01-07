Соответствующее заявление он сделал 7 января, общаясь с журналистами. Ситуацию с Мадуро украинский лидер перенес на Россию, подчеркнув, что Вашингтон имеет инструменты давления на Москву.

Зеленский предложил сделать нечто похожее с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы Владимир Путин задумался.

"Пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат все видели. Весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим, Кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда Путин увидит и задумается", — отметил он.