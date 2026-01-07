Baltijas balss logotype
Зеленский предложил Трампу повторить сценарий Мадуро с Кадыровым 1 1207

Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский предложил Трампу повторить сценарий Мадуро с Кадыровым
ФОТО: Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию американских военных по задержанию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Соответствующее заявление он сделал 7 января, общаясь с журналистами. Ситуацию с Мадуро украинский лидер перенес на Россию, подчеркнув, что Вашингтон имеет инструменты давления на Москву.

Зеленский предложил сделать нечто похожее с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, чтобы Владимир Путин задумался.

"Пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат все видели. Весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим, Кадыровым, с этим убийцей. Может, тогда Путин увидит и задумается", — отметил он.

#США #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    8-го января

    зеленский предложил трампу ? или зеленский предложил кому то под именем ОНИ ? или вообще прокомментировал в разговоре с журналистами ? не надо вводить в заблуждение ! макрон стармер и мерц давно собираються ввести свои войска на украину и никак не могут ! потому что бояться последствий со стороны путина ! венесуэлла не россия ! зеленский попутал ! скорее всего американцы его самого скоро эвакуируют и спрячут ! спасут его от гнева народа украины ! он закончит также как янукович ! поэтому он от страха и переводит стрелки на кадырова ! якобы предлагает трампу !типа трамп его дружок и прислушиваеться к тому что он говорит ? а может трамп собираеться приехать в киев к зеленскому ? обсудить захват кадырова ? зато теперь зеленскому после этой статьи всюду будут мерещиться чеченцы по его душу !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!

    18
    8

