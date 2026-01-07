Второй после Венесуэлы страной, пострадавшей в результате операции по захвату Мадуро, стала Куба. Гавана сообщила, что в Каракасе погибли 32 ее гражданина - военнослужащие кубинских вооруженных сил и разведслужб.

Страна потеряла ключевого политического союзника, опору своей проблемной экономики и получила предупреждения Вашингтона о том, что может стать следующей мишенью.

Дружба с запахом нефти

Присутствие кубинских военных в Венесуэле - наглядный пример тесного сотрудничества Гаваны и Каракаса, заявил в интервью Euronews политолог из Немецкого института глобальных и региональных исследований Берт Хоффманн. "Венесуэла была важнейшим политическим союзником Гаваны с тех пор, как Уго Чавес и Фидель Кастро начали близко дружить в начале 2000-х годов", - напомнил он.

В 1999 году Чавес, тогда кандидат в президенты, встретился в Гаване с лидером Кубинской революции Фиделем Кастро, и в последующие десятилетия их союз только углублялся. Мадуро получил образование на Кубе и позиционировал себя как хранителя чавизма, идеологии, разделяемой Гаваной.

В итоге кубинские чиновники стали занимать ключевые посты в разведывательном аппарате Венесуэлы, Гавана посылала Каракасу врачей и медицинский персонал в обмен на политическую поддержку и дешевую нефть. В течение последних нескольких месяцев Венесуэла ежедневно поставляла на Кубу около 35 тысяч баррелей по сильно заниженным ценам. По оценкам Хоффмана, сохранение венесуэльской нефти - своего рода спасательный круг острова.

В Гаване обоснованно опасаются, что США могут свергнуть кубинский режим без прямого вмешательства, полностью отрезав его от венесуэльской нефти. Собеседник нашего канала считает, что в сложившейся ситуации дальнейшая поддержка Кубы вряд ли будет приоритетом нового руководства Венесуэлы.

Остров свободы может запросить альтернативные поставки у России, Ирана или арабских стран, но прямая помощь Гаване сделает любого нового поставщика потенциальной мишенью для репрессий со стороны США, говорит Хоффман.

Куба уже переживает глубочайший экономический кризис за всю новейшую историю. За последние годы экономика страны сократилась примерно на 4%, причем только в 2025 году - на 1,5 %. Инфляция превышает 20%, повсеместно ощущается нехватка продовольствия, медикаментов и топлива.

Кость в горле Америки

Хоффман напоминает, что устранение, подрыв или, по крайней мере, изоляция коммунистического режима Кубы тем или иным способом является приоритетной задачей Америки со времен Кубинской революции 1959 года, и для Трампа смещение Мадуро означают возможность добиться своего. "Куба, похоже, вот-вот падет. Не знаю, как они, если вообще смогут, удержатся на плаву, но у Кубы сейчас нет никаких доходов. Весь свой доход они получали от Венесуэлы, от венесуэльской нефти", - заявил на днях президент Трамп.

Однако, по словам Хоффмана, несмотря на события в Венесуэле, руководство в Гаване пока на плаву. "Страх перед тем, что произойдет после возможного падения режима, является мощным клеем для сплочения элиты, - считает эксперт. - Они будут внимательно следить за тем, как окружение Мадуро переживет бурю, не повесят ли их на фонарях".

По мнению госсекретаря США Марко Рубио, выходца из семьи кубинских изгнанников, политикам в Гаване не следует успокаиваться. "Если бы я жил в Гаване и был в правительстве, я бы немного тревожился", - заявил он в интервью NBC News в выходные, отказавшись детально говорить о планах США в отношении Кубы.

Одним из возможных сценариев является полная морская блокада, к которой кубинская армия уже готова и, по мнению Хоффмана, это не выведет кубинский народ на улицы. "Даже если условия жизни станут еще тяжелее, это не обязательно приведет к восстанию", - считает он. - Мобилизация коллективных действий требует не только общего недовольства, но и веры в то, что протест может привести к переменам".