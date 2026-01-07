Даже короткая фраза в назначении банковского платежа может повлиять на судьбу перевода — от задержки до его полной отмены.

На это обращает внимание портал LVportals, который совместно с представителями банков разъясняет, как правильно заполнять это поле и каких ошибок стоит избегать.

В банке SEB подчеркивают: назначение платежа нужно прежде всего для того, чтобы банк и получатель понимали суть операции. Однако на практике его роль куда шире. Текст назначения анализируется и с точки зрения предотвращения финансового мошенничества, и в контексте государственной безопасности — в рамках принципа «знай своего клиента», закрепленного в латвийском законодательстве о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и соблюдением санкций.

Кроме того, данные о переводе могут быть использованы при налоговых проверках, судебных разбирательствах, разрешении споров или даже при рассмотрении заявки на кредит. Принцип «знай своего клиента»

Как поясняет Банк Латвии, финансовые учреждения обязаны понимать, кто их клиенты, для каких целей они используют банковские услуги и какова экономическая суть совершаемых операций. В отдельных случаях банки также должны убедиться, что средства имеют законное происхождение. Эти требования вытекают как из национального законодательства, так и из директив ЕС и рекомендаций международной группы FATF, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Шутки могут дорого обойтись

Руководитель отдела платежей банка Citadele Агнесе Штерна отмечает, что в назначении платежа категорически не стоит шутить на чувствительные или запрещенные темы — например, упоминать оружие или террористические организации. Без необходимости не следует указывать и персональный код, чтобы снизить риск утечки данных. Пароли и любая конфиденциальная информация в назначении платежа недопустимы в принципе.

В банке Luminor напоминают: текст назначения видят не только отправитель и получатель, но и сотрудники банка, поэтому превращать его в личную переписку — плохая идея.

По словам Байбы Тетини, в практике встречались случаи, когда клиенты в шутку писали «За почку», «Это не взятка» или «Точно не за нелегальное». Даже если такие фразы не имеют отношения к реальности, они могут вызвать подозрения и привлечь к платежу ненужное внимание.

В Swedbank также советуют не злоупотреблять креативом. Один из показательных примеров — перевод за билеты на концерт Guns N’ Roses, где в назначении было указано только название группы. Система автоматически отреагировала на слово guns, поскольку переводы, связанные с оружием, подлежат дополнительному контролю.

Когда банк может вмешаться

Если автоматические системы выявляют риск, банк вправе приостановить платеж и запросить дополнительные пояснения. В таких случаях деньги могут поступить получателю с задержкой. Иногда проверка запускается из-за совпадений с санкционными списками — например, когда название компании совпадает с именем подсанкционного лица.

Как отмечают банки, сами по себе такие проверки не означают проблем, а чем быстрее клиент предоставит запрошенную информацию, тем быстрее будет возобновлена обработка платежа.

Что лучше писать в назначении

Финансовые учреждения советуют использовать нейтральные, но четкие и понятные формулировки. В качестве удачных примеров приводятся: “Rēķins Nr. 54”, “Maksa par konsultāciju”, “Aizdevuma atmaksa”, “Ikdienas izdevumiem” и пр.

“Piemēram, “pateicība”, “maksājums”, “ziedojums” ir pieļaujami, tomēr nav ieteicami, jo tie nesniedz pietiekamu skaidrību. «Счёт № 54», «Оплата консультации», «Возврат займа», «Текущие расходы».

Слишком общие формулировки вроде “pateicība”, “maksājums” или “ziedojums” допустимы, но нежелательны — они не дают ясности, могут привести к дополнительным проверкам и усложнить защиту своих интересов в случае спора.

В SEB и Citadele сходятся во мнении: для небольших бытовых переводов нейтральных слов достаточно, но при крупных суммах лучше добавить краткое и конкретное пояснение, чтобы избежать лишних вопросов со стороны банка.