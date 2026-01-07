Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«За почку», «На взятку», «На бомбу»: цель платежа — не повод для шуток 0 888

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2026
grani.lv
Изображение к статье: «За почку», «На взятку», «На бомбу»: цель платежа — не повод для шуток

Даже короткая фраза в назначении банковского платежа может повлиять на судьбу перевода — от задержки до его полной отмены.

На это обращает внимание портал LVportals, который совместно с представителями банков разъясняет, как правильно заполнять это поле и каких ошибок стоит избегать.

В банке SEB подчеркивают: назначение платежа нужно прежде всего для того, чтобы банк и получатель понимали суть операции. Однако на практике его роль куда шире. Текст назначения анализируется и с точки зрения предотвращения финансового мошенничества, и в контексте государственной безопасности — в рамках принципа «знай своего клиента», закрепленного в латвийском законодательстве о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и соблюдением санкций.

Кроме того, данные о переводе могут быть использованы при налоговых проверках, судебных разбирательствах, разрешении споров или даже при рассмотрении заявки на кредит. Принцип «знай своего клиента»

Как поясняет Банк Латвии, финансовые учреждения обязаны понимать, кто их клиенты, для каких целей они используют банковские услуги и какова экономическая суть совершаемых операций. В отдельных случаях банки также должны убедиться, что средства имеют законное происхождение. Эти требования вытекают как из национального законодательства, так и из директив ЕС и рекомендаций международной группы FATF, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Шутки могут дорого обойтись

Руководитель отдела платежей банка Citadele Агнесе Штерна отмечает, что в назначении платежа категорически не стоит шутить на чувствительные или запрещенные темы — например, упоминать оружие или террористические организации. Без необходимости не следует указывать и персональный код, чтобы снизить риск утечки данных. Пароли и любая конфиденциальная информация в назначении платежа недопустимы в принципе.

В банке Luminor напоминают: текст назначения видят не только отправитель и получатель, но и сотрудники банка, поэтому превращать его в личную переписку — плохая идея.

По словам Байбы Тетини, в практике встречались случаи, когда клиенты в шутку писали «За почку», «Это не взятка» или «Точно не за нелегальное». Даже если такие фразы не имеют отношения к реальности, они могут вызвать подозрения и привлечь к платежу ненужное внимание.

В Swedbank также советуют не злоупотреблять креативом. Один из показательных примеров — перевод за билеты на концерт Guns N’ Roses, где в назначении было указано только название группы. Система автоматически отреагировала на слово guns, поскольку переводы, связанные с оружием, подлежат дополнительному контролю.

Когда банк может вмешаться

Если автоматические системы выявляют риск, банк вправе приостановить платеж и запросить дополнительные пояснения. В таких случаях деньги могут поступить получателю с задержкой. Иногда проверка запускается из-за совпадений с санкционными списками — например, когда название компании совпадает с именем подсанкционного лица.

Как отмечают банки, сами по себе такие проверки не означают проблем, а чем быстрее клиент предоставит запрошенную информацию, тем быстрее будет возобновлена обработка платежа.

Что лучше писать в назначении

Финансовые учреждения советуют использовать нейтральные, но четкие и понятные формулировки. В качестве удачных примеров приводятся: “Rēķins Nr. 54”, “Maksa par konsultāciju”, “Aizdevuma atmaksa”, “Ikdienas izdevumiem” и пр.

“Piemēram, “pateicība”, “maksājums”, “ziedojums” ir pieļaujami, tomēr nav ieteicami, jo tie nesniedz pietiekamu skaidrību. «Счёт № 54», «Оплата консультации», «Возврат займа», «Текущие расходы».

Слишком общие формулировки вроде “pateicība”, “maksājums” или “ziedojums” допустимы, но нежелательны — они не дают ясности, могут привести к дополнительным проверкам и усложнить защиту своих интересов в случае спора.

В SEB и Citadele сходятся во мнении: для небольших бытовых переводов нейтральных слов достаточно, но при крупных суммах лучше добавить краткое и конкретное пояснение, чтобы избежать лишних вопросов со стороны банка.

Читайте нас также:
#банки #отмывание денег
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Русские, украинцы, пакистанцы - это конец! Херманис о драме Рижского роддома
Изображение к статье: Активные жители Риги могут получить тысячи евро от городской думы. Как?
Изображение к статье: Печально известный недострой в Риге законсервируют — скорее всего, на четыре года
Изображение к статье: Больше всего номинаций на «Большого Кристапа» получил фильм «Лотос»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео