Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подсчитано, сколько студентов из Латвии учатся за границей 0 644

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2026
LTV
Изображение к статье: Подсчитано, сколько студентов из Латвии учатся за границей

Латвия остаётся привлекательной для иностранцев, но всё больше выпускников местных школ уезжают за дипломом за рубеж. По данным журналистов LTV, сейчас за пределами страны учатся более 5000 юношей и девушек из Латвии, и эта цифра растёт.

В Латвии работают 48 высших учебных заведений, а в этом учебном году в вузах всех уровней и программ учатся около 75 тысяч человек. Крупнейшие университеты - Латвийский университет, Рижский технический университет и Рижский университет имени П. Страдыня: на них приходится более половины студентов.

Одновременно увеличивается поток иностранных студентов. За 20 лет их число выросло почти в восемь раз: с примерно 1500 в 2005 году до более 11 тысяч в этом году. Почти треть приезжих - из Индии, далее следуют студенты из Узбекистана и Швеции. Самые востребованные направления среди иностранцев - медицина, технологии и управление бизнесом, и это важный источник дохода для латвийских вузов.

Точные данные об отъезде латвийских выпускников на учёбу за рубеж отсутствуют: уезжающие не обязаны отчитываться. Несколько лет назад в ЮНЕСКО оценили масштаб - около 5000 человек, или примерно 7% латвийских студентов.

«Не всегда можно сказать, что любое зарубежное образование в любом университете будет однозначно качественнее, чем образовательные возможности, доступные нам в Латвии. Это не так», - сказала руководитель латвийского филиала Kalba Александра Рыбаченко в передаче LTV «Aizliegtais paņēmiens» («Запрещённый приём»).

Среди причин выбора зарубежного образования чаще звучат расширенный выбор программ и обучение на английском. После Brexit британские вузы потеряли позиции, а одним из самых популярных направлений стали Нидерланды: по данным этой страны, там учатся около 1400 латвийцев. Учёба для граждан ЕС стоит около 2500 евро в год, но главной проблемой студенты называют жильё - его сложно найти и оно дорогое.

Дания привлекает бесплатным обучением и поддержкой для работающих студентов: при занятости от 12 часов в неделю можно получить стипендию почти 1000 евро в месяц. Финляндия - тоже бесплатная для студентов из Европы, платить приходится в основном за жизнь. В 2021 году опрос показывал, что около 17% старшеклассников в Латвии хотели бы учиться за границей, а исследование 2024 года отмечало: выпускники рижских гимназий с результатом по математике выше 75% чаще выбирают зарубежные университеты.

«В Латвии неплохо - я просто выбрал путь, который предоставляет мне больше стабильности и больше возможностей в будущем», - сказал студент, обучающийся в Дании.

Читайте нас также:
#образование #медицина #Латвия #студенты #технологии #вузы #стипендии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Русские, украинцы, пакистанцы - это конец! Херманис о драме Рижского роддома
Изображение к статье: Активные жители Риги могут получить тысячи евро от городской думы. Как?
Изображение к статье: Печально известный недострой в Риге законсервируют — скорее всего, на четыре года
Изображение к статье: Больше всего номинаций на «Большого Кристапа» получил фильм «Лотос»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео