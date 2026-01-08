Выборы, вероятно, встряхнут коалиционную политику в Германии и могут положить начало серьезным переменам в республике. Вот краткий обзор прогнозов и перспектив, обратите внимание.

Черно-красная коалиция, состоящая из правоцентристских партий CDU и CSU и левоцентристских социал-демократов, взяла бразды правления федеральным правительством Германии в довольно удобный момент. Принять присягу 6 мая 2025 года, до выборов в федеральные земли остается еще девять месяцев — идеальные условия для того, чтобы сосредоточиться на важных проектах, не испытывая давления в момент предвыборных кампаний.

Однако прошло несколько месяцев, а правительство Фридриха Мерца и коалиция не выглядят убедительно, если говорить о внутренней политике. Речь, к примеру, о неудачной попытки утверждения федерального судьи и отказе от обещаний снизить цены на электроэнергию для домохозяйств и стабилизировать взносы на медицинское страхование. Стало ясно, что черно-красные лидеры столкнулись с более серьезными проблемами, чем они, похоже, предполагали.

Итак, чего можно ожидать во внутренней политике Германии в следующем году? Представляем обзор предстоящих выборов в земельные парламенты, за которыми мы будем внимательно следить в течение года, а также некоторых важных реформ, которые, как ожидается, проведет федеральное правительство.

Политические баталии: юго-запад

В 2026 году запланированы выборы в пяти землях. SPD, по всей видимости, потеряет контроль над постами премьер-министров в некоторых землях. Первыми выборы пройдут в марте 2026 года в юго-западных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.

В Баден-Вюртемберге нынешний премьер-министр Винфрид Кречманн (Зеленые) уходит в отставку, предоставляя своему преемнику Джему Оздемиру борьбу за руководящую должность в земле. Но, если не произойдут серьезные перемены, похоже, что кандидат от CDU Мануэль Хагель имеет больше шансов занять пост премьера.

В Рейнланд-Пфальце пост премьер-министра, по всей видимости, перейдет от SPD к CDU. Если это произойдет, это усилит давление на руководство SPD. Партия испытывает трудности с момента последних федеральных выборов, на которых показала худший результат с 1887 года. Она теряет электорат.

Вот так на наших глазах закатилась звезда FDP. Свободные демократы, игравшие важную роль в политическом устройстве Германии, потеряли ее.

Политические баталии: восток

Но главная головная боль в восточных депрессивных регионах страны. Здесь и так дела идут неважно, а избиратели могут попробовать загнать ситуацию в полный тупик. Существует некоторая вероятность того, что промосковская партия Альтернатива для Германии (AfD) может одержать победу на некоторых выборах в землях. Это создаст сложности с вопросом, кто сможет возглавить правительство одной из земель.

Интересные события, вероятно, произойдут в преддверии и после выборов в восточных и северо-восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания в сентябре. Антииммигрантская популистская Альтернатива для Германии (AfD) пользуется большой поддержкой в некоторых районах этих земель — до 40 процентов, согласно последним опросам. При этом ее участие в политической жизни ограничено брандмауэром, с ней никто не хочет работать.

В Саксонии-Анхальте политические комментаторы начали высказывать предположения о том, что эта партия может впервые занять пост премьер-министра. Впрочем, для этого нужны радикальные потрясения, которые выведут антисистемную партию, которая о своей альтернативности немецкой демократии заявляет уже названием, в главный тренд.

Все прочие партии в Саксонии-Анхальт продолжают отвергать идею формирования коалиции с Альтернативой для Германии (AfD). На момент написания статьи последние результаты опросов показывают, что коалиция большинства без AfD возможна только в рамках альянса четырех партий: CDU, SPD, BSW и левых. Если все они попадут в земельный парламент. Это, по сути, будет Единый фронт против ультраправых радикалов. Почему бы и нет?

Но насколько он будет успешен? CDU пока вообще отвергает идею формирования коалиции и с левыми.

Аналогичная ситуация в Мекленбурге-Передней Померании. Там SPD в настоящее время в правительстве земли, но значительно отстает от Альтернативы для Германии по результатам опросов.

Берлин

20 сентября в Берлине также пройдут выборы в парламент. В столице CDU, SPD и Зеленые по-прежнему имеют явное совместное большинство. Альтернативу для Германии в Берлине не любят. Она набирает около 15 процентов голосов. Впрочем, и это немало.

Если взглянуть на ситуацию с учетом внешних угроз (военная опасность со стороны России и кризис атлантической солидарности), то усиление AfD играет на руку врагам немецкой демократии. Хотя земли не имеют существенного влияния на внешнюю политику страны.

Социальные реформы: насколько радикальными они будут?

В то время как помаленьку разворачиваются общенациональные избирательные кампании, федеральное правительство также намерено продвигать ряд социальных реформ.

В числе запланированных уже значится реформа пособия по безработице Bürg­ergeld, которая должна вступить в силу в первой половине года.

Что касается медицинского страхования и пенсий, комиссии соберутся для обсуждения реформ. Есть основания сомневаться в том, что здесь будут согласованы серьезные шаги. Например, звучали призывы к повышению пенсионного возраста, но SPD всегда отвергала это предложение.

Еще один спорный момент, который может привести к конфликтам внутри коалиции, касается вопроса о том, следует ли включать государственных служащих в систему обязательной пенсии.

Половина избирателей ожидает краха правительства

Согласно опросу YouGov, проведенному по заказу Немецкого информационного агентства, лишь девять процентов немцев считают, что в следующем году конфликт между Союзом и SPD будет смягчаться. Почти половина (49 процентов) полагают, что ситуация останется такой же, как и до сих пор, а 21 процент ожидают усиления разногласий.

Уверенность в том, что нынешнее правительство останется стабильным в течение следующих трех лет до следующих выборов, также весьма шаткая. Почти половина немцев (49 процентов) считают, что черно-красная коалиция распадется раньше, 17 процентов ожидают распада в следующем году, а еще 32 процента — через год после этого.

Примерно каждый третий человек ожидает, что альянс просуществует до 2029 года.

Впрочем, эти ожидания образуют лишь тревожный фон, но политическая воля может изменить ситуацию. Осталось ее искать и найти.