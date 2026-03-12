Война на Ближнем Востоке может затянуться и распространиться по всему региону - латвийский эксперт 5 1845

Дата публикации: 12.03.2026
Война на Ближнем Востоке может затянуться, поэтому возможны различные сценарии развития событий, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

"Ближний Восток — очень взрывоопасное место, регион. К тому же он важен для мировой экономики, поэтому возможны разные сценарии. Наиболее вероятный сценарий — что эта война затянется, экспорт энергоресурсов и других ресурсов из региона будет затруднен или вообще продолжит не осуществляться. И конфликт распространится по всему региону", — сказал TV3 Сартс.

Израиль и США начали удары по Ирану 28 февраля. В результате ракетных ударов и авианалетов пострадали многие города Ирана, в том числе столица Тегеран. Иран нанес ответные удары по Израилю и военным объектам США в регионе Персидского залива.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во вторник заявил, что Иран будет продолжать борьбу столько, сколько потребуется, тем самым поставив под сомнение утверждение президента США Дональда Трампа о том, что конфликт скоро закончится.

#НАТО #Иран #США #ближний восток #война #геополитика #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
