"Ближний Восток — очень взрывоопасное место, регион. К тому же он важен для мировой экономики, поэтому возможны разные сценарии. Наиболее вероятный сценарий — что эта война затянется, экспорт энергоресурсов и других ресурсов из региона будет затруднен или вообще продолжит не осуществляться. И конфликт распространится по всему региону", — сказал TV3 Сартс.

Израиль и США начали удары по Ирану 28 февраля. В результате ракетных ударов и авианалетов пострадали многие города Ирана, в том числе столица Тегеран. Иран нанес ответные удары по Израилю и военным объектам США в регионе Персидского залива.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во вторник заявил, что Иран будет продолжать борьбу столько, сколько потребуется, тем самым поставив под сомнение утверждение президента США Дональда Трампа о том, что конфликт скоро закончится.