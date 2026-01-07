В четверг погода в Латвии существенно не изменится, местами похолодает, прогнозируют синоптики.

Днем будет пасмурно, местами с прояснениями, без существенных осадков.

Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, который днем постепенно усилится. Вечером в Латгале скорость ветра в порывах достигнет 13 метров в секунду.

Температура воздуха составит -5...-10 градусов. Ночью и утром местами при ясном небе возможен мороз до -15 градусов, а также туман и иней.

В Риге не ожидается значительных осадков, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью и днем составит приблизительно -7 градусов.