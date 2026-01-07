Baltijas balss logotype
Из-за снежного коллапса в Амстердаме airBaltic отменила 36 рейсов за неделю

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2026
LETA
Изображение к статье: Из-за снежного коллапса в Амстердаме airBaltic отменила 36 рейсов за неделю

Европейская непогода ударила по расписанию airBaltic: со 2 января авиакомпания была вынуждена отменить 36 рейсов между Ригой и Амстердамом. Ситуацию прокомментировал руководитель по общественным и политическим отношениям перевозчика Аугустс Зилбертс.

По его словам, обстановка в аэропорту Схипхол остается критической. Расчистка снега, обледенение полос, нехватка стояночных мест и строгие лимиты на ночные вылеты резко снизили пропускную способность узла. В итоге массовые сбои затронули и латвийскую авиакомпанию.

Зилбертс отметил, что в последние дни среднее время ожидания на этом направлении превышает четыре часа. Такие задержки неизбежно упираются в нормативы рабочего времени: «Если ожидание затягивается, экипаж по требованиям авиационной безопасности больше не может выполнять полет, и рейс приходится отменять».

Чтобы минимизировать неудобства, airBaltic ищет альтернативные маршруты, пересаживает людей на другие рейсы или предлагает комбинированные варианты с использованием наземного транспорта через соседние европейские города. Если прогноз обещает задержку более 90 минут без надежды на улучшение погоды, посадку в самолет даже не начинают, чтобы люди не томились в замкнутом пространстве на земле.

Согласно табло аэропорта «Рига», только за первую половину среды были отменены еще два рейса в Амстердам. В компании подчеркивают, что под ударом оказались и другие крупные хабы: в Париже введены лимиты на прием бортов, а в Брюсселе движение ограничено из-за снега, гололеда и плохой видимости.

#аэропорт #погода #транспорт #пассажиры
