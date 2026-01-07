С субботы, 10 января, рыболовы и подводные охотники, которые ведут лов в прибрежных водах, будут обязаны регистрировать в электронной системе улов, если они поймали какую-либо из шести определенных видов рыб, согласно информации, опубликованной Латвийским центром сельскохозяйственных консультаций и образования (LLKC).

LLKC объясняет, что новый порядок поможет ученым и специалистам более точно оценить влияние любительского рыболовства на состояние рыбных популяций, особенно на коммерчески значимые и охраняемые виды рыб.

До сих пор информация об уловах была неполной и основывалась на приблизительных научных оценках или наблюдениях, что ограничивало возможности полноценного планирования устойчивого использования рыбных ресурсов.

LLKC отмечает, что требование регистрировать улов будет применяться только к шести видам рыб, для которых в Регламенте Европейского Союза (ЕС) о контроле предусмотрены меры по сохранению, квоты или обязанность выгрузки в прибрежных водах Латвии.

Согласно изменениям, с 10 января 2026 года рыбаки и подводные охотники будут обязаны сообщать о шести видах рыб, выловленных или отпущенных (если улов не оставляют себе) в Балтийском море и Рижском заливе, – угре, треске, лососе, салаке, кильке и камбале.

Одним из видов, подлежащих отчетности, является сельдь, для которой на уровне ЕС установлены меры по сохранению и запрещено любительское рыболовство. Также для сельди установлены меры по сохранению, и ее любительское рыболовство в прибрежных водах Латвии в Балтийском море запрещено.

Для лосося с отрезанным жировым плавником установлены меры по сохранению, которые предусматривают, что в улове разрешается оставлять только одного представителя этого вида из рыбоводческих хозяйств. В свою очередь, все пойманные дикие лососи должны быть немедленно выпущены в море.

LLKC отмечает, что улов должен быть зарегистрирован на веб-сайте «makskeresanaskarte.lv», и данные за предыдущие 24 часа должны вводиться только в том случае, если какой-либо из перечисленных видов был уловлен или выпущен. Необходимо сообщить следующие данные: дата вылова, место, способ, вид рыбы и количество или объем в килограммах, для отдельных видов также длину.