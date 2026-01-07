Baltijas balss logotype
Скоро всех нас переселят в этнографический музей - Раймонд Паулс

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2026
Маэстро Раймондс Паульс обеспокоен перед круглым юбилеем: Ну, у нас не идет, абсолютно не идет.

В интервью телеканалу TV24 в программе «Неделя. Post scriptum», отвечая на вопрос, как он себя чувствует перед лицом апокалипсиса, есть ли у него сейчас такое ощущение, Маэстро Раймонд Паулс сказал, что лично он не может принять и о чем он часто говорил с поэтом Янисом Петером, выдающейся личностью, которую сейчас трудно найти, это то, почему Латвия находится на последнем месте в экономическом плане.

«Ну, у нас не получается, абсолютно не получается. Сейчас мы говорим об обороне, что нам нужно чего-то бояться, но отдать все армии, мне кажется, нельзя, культуре тоже нужно дать. Иначе это останется... В Латвии ненормально мало людей. Так и есть. И скоро мы вымрем или переедем в... тот музей в Югле», – с грустью заключил Маэстро. Очевидно он имеет в виду этнографический музей в Берги.

  • РС
    Рейн Споле
    7-го января

    Раймонд ПаулЬс ? Редактора видимо ещё не опохмелились.

    25
    4
  • A
    Aleks
    7-го января

    Это хорошо ещё,что в Музей,а могут и в резервацию у кого генетический код не тот.😈

    36
    3
  • lo gos
    lo gos
    7-го января

    переедете кучкой пепла

    14
    5
