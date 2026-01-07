Baltijas balss logotype
«Руки прочь от Венесуэлы»: в Риге будут протестовать против «империалистической агрессии США» 0 451

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Руки прочь от Венесуэлы»: в Риге будут протестовать против «империалистической агрессии США»

В пятницу, 9 января, в 17.00 у Рижского замка состоится протест «Руки прочь от Венесуэлы». На мероприятии планируется осудить «империалистическую агрессию США против Венесуэлы», призвав правительство Латвии применять нормы международного права одинаково ко всем, говорится в заявлении организаторов акции.

Протест организует общественный центр Maiznīca, информационную поддержку оказывают молодежные организации Protests и Jaunie Eiropas federālisti.

Как выяснило агентство LETA в Рижской думе, акция протеста против вторжения США в Венесуэлу и задержания Николаса Мадуро заявлена в установленном законом порядке. Планируется, что в ней примут участие 100 человек.

Президент Венесуэлы Мадуро и его супруга в субботу были захвачены в ходе военной операции США и доставлены в Нью-Йорк, где их пообещали судить в связи с уголовными обвинениями в доставке наркотиков в США.

#США #Латвия #Венесуэла
