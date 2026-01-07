Региональные пассажирские перевозчики повторно рассматривают возможность проведения акции протеста в связи с пересмотром цен по долгосрочным договорам, а Автотранспортная дирекция (АТД) продолжает изучать юридические возможности внесения изменений в эти договоры, выяснило агентство ЛЕТА.

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (ЛАПП) в среду встретилась с министром сообщения Атисом Швинкой и представителями АТД, чтобы обсудить проблемы в сфере пассажирских перевозок.

Президент ЛАПП Иво Ошениекс рассказал агентству ЛЕТА, что встреча была напряженной и перевозчики так и не получили ответов на два вопроса - о пересмотре цен в долгосрочных договорах и необходимом для этого дополнительном финансировании.

"Ответы не были предоставлены, поэтому перевозчики рассматривают другие возможности, в том числе акции протеста. Также рассматривается возможность обращения в суд, так как отрасль игнорируют", - заявил Ошениекс.

Он пояснил, что проект распоряжения Министерства сообщения, предусматривающий выделение в этом году 9 млн евро на региональные автобусные перевозки, обеспечит лишь дополнительное финансирование базовых расходов, необходимое для того, чтобы избежать сокращения маршрутной сети. "Это не решает проблемы в связи с изменившейся экономической ситуацией, так как фактическая себестоимость сейчас существенно превышает договорную цену", - добавил глава ассоциации.

Он подчеркнул, что рост фактической себестоимости связан не с некомпетентностью перевозчиков, а с глобальными событиями, влияние которых невозможно было прогнозировать в ходе процесса закупки. "В связи с этим выдвинуто требование пересмотра договорных цен, а также необходимо дополнительное финансирование для компенсации роста, который Минсообщения пока не готово признавать", - добавил он.

Ошениекс пояснил, что в целом для индексации договоров сверх обещанной цены требуется дополнительное финансирование в размере не менее 15 млн евро, которое должно предоставляться сверх базового финансирования. "Это означает, что потребуется как минимум еще 6 млн евро", - добавил он.

Председатель правления АТД Янис Лапиньш сообщил агентству ЛЕТА, что дирекция продолжает работать над заявлением перевозчиков, так как договоры заключены в ходе публичной закупки. В декабре прошлого года АТД консультировалась с Бюро по надзору за закупками (БНЗ), чтобы оценить риски и понять, возможно ли вообще менять договоры и вносить поправки.

В настоящее время АТД ждет письменного ответа от БНЗ о возможных действиях. "Речь идет не только о возможности повышения договорных цен, но и, например, о механизмах индексации", - добавил Лапиньш.

Глава АТД подчеркнул, что перевозчики сами устанавливали в договорах цены перевозок за километр и выразили готовность выполнять договоры на этих условиях. "Если какой-то перевозчик не желает выполнять договор, мы готовы искать альтернативные решения и перевозчиков, которые готовы выполнять договор, поскольку необходимо обеспечить мобильность пассажиров", - сказал он.

Как сообщалось, Минсообщения подготовило проект распоряжения о выделении дополнительного финансирования в размере 9,19 млн евро на региональные автобусные перевозки в 2026 году.