С начала следующего года вступят в силу новые тарифы на услугу распределения природного газа компании "Gaso", пишет Diena.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) отмечает, что для домашних хозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, плата за распределение может вырасти в среднем на 0,60 евро (без НДС) и более в месяц, в зависимости от объема потребления. Для жителей, использующих газ на отопление, рост составит примерно до пяти евро (без НДС) в месяц.

Хотя для отдельных групп пользователей тариф может снизиться, в целом по сравнению с предыдущим периодом предусмотрен средний рост расходов на 22% по сравнению с тарифом 2021 года. Это связано с инфляцией и ростом расходов на рабочую силу.

Компания "Gaso" отмечает, что для домохозяйств с газом для приготовления пищи средний рост платежа составит около 0,8 евро (без НДС) в месяц, а для потребителей, использующих газ на отопление, платеж в среднем снизится на один евро (без НДС) в месяц. Для крупных потребителей снижение платежа может достигать в среднем 2%. В компании рассчитывают, что среднее снижение тарифа составит примерно 4,4%.

По оценке "Latvenergo", у клиентов с потреблением газа для приготовления пищи (3-4 кубометра в месяц) счет увеличится приблизительно на один евро, а у потребителей газа на отопление изменения будут незначительными или даже произойдет снижение расходов.

В утвержденном КРОУ тарифе сохранена дифференциация в зависимости от годового потребления и нагрузки на подключение. Структура тарифов включает переменные и фиксированные составляющие, адаптированные к потребительским привычкам. Затраты оператора распределительной системы "Gaso" относительно мало зависят от объема потребления: более 90% расходов фиксированы, поэтому меньшее потребление не всегда означает снижение затрат. С нового года в тарифах изменятся пропорции: уменьшится переменная часть, увеличится фиксированная.

"Переменная часть сокращается, так как последний раз ее доля расходов в "Gaso" пересматривалась три года назад, при более высокой цене на газ. В фиксированные расходы добавляется то, что раньше частично покрывалось переменной частью", - пояснил исполнительный директор КРОУ Янис Микелсонс.

Он добавил, что модель "Gaso" учитывает, что большое количество индивидуальных пользователей газовых плит выгодно лишь в том случае, если они в целом покрывают свои расходы.