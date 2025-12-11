Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Готовить на газе станет дороже 2 5913

Наша Латвия
Дата публикации: 11.12.2025
LETA
Изображение к статье: Готовить на газе станет дороже

С начала следующего года вступят в силу новые тарифы на услугу распределения природного газа компании "Gaso", пишет Diena.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) отмечает, что для домашних хозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, плата за распределение может вырасти в среднем на 0,60 евро (без НДС) и более в месяц, в зависимости от объема потребления. Для жителей, использующих газ на отопление, рост составит примерно до пяти евро (без НДС) в месяц.

Хотя для отдельных групп пользователей тариф может снизиться, в целом по сравнению с предыдущим периодом предусмотрен средний рост расходов на 22% по сравнению с тарифом 2021 года. Это связано с инфляцией и ростом расходов на рабочую силу.

Компания "Gaso" отмечает, что для домохозяйств с газом для приготовления пищи средний рост платежа составит около 0,8 евро (без НДС) в месяц, а для потребителей, использующих газ на отопление, платеж в среднем снизится на один евро (без НДС) в месяц. Для крупных потребителей снижение платежа может достигать в среднем 2%. В компании рассчитывают, что среднее снижение тарифа составит примерно 4,4%.

По оценке "Latvenergo", у клиентов с потреблением газа для приготовления пищи (3-4 кубометра в месяц) счет увеличится приблизительно на один евро, а у потребителей газа на отопление изменения будут незначительными или даже произойдет снижение расходов.

В утвержденном КРОУ тарифе сохранена дифференциация в зависимости от годового потребления и нагрузки на подключение. Структура тарифов включает переменные и фиксированные составляющие, адаптированные к потребительским привычкам. Затраты оператора распределительной системы "Gaso" относительно мало зависят от объема потребления: более 90% расходов фиксированы, поэтому меньшее потребление не всегда означает снижение затрат. С нового года в тарифах изменятся пропорции: уменьшится переменная часть, увеличится фиксированная.

"Переменная часть сокращается, так как последний раз ее доля расходов в "Gaso" пересматривалась три года назад, при более высокой цене на газ. В фиксированные расходы добавляется то, что раньше частично покрывалось переменной частью", - пояснил исполнительный директор КРОУ Янис Микелсонс.

Он добавил, что модель "Gaso" учитывает, что большое количество индивидуальных пользователей газовых плит выгодно лишь в том случае, если они в целом покрывают свои расходы.

Читайте нас также:
#газ #инфляция #энергетика #технологии #потребление #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
4
0
15
0
20

Оставить комментарий

(2)
  • NB
    Nose Bose
    11-го декабря

    забавно, у компашки 20% чистой прибили каждый год. Больше, чем в коммуникациях и IT. А денег все мало.

    94
    1
  • lo gos
    lo gos
    11-го декабря

    С какими тарифами переход на электроплиты и мультиварки может быть выгодным, особенно мультиварка, так как она экономичнее при долгом приготовлении,

    69
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сейм Латвии принимает важное решение, которое коснется всех работающих
Изображение к статье: В пятницу после теплой ночи погода станет иной
Изображение к статье: Призвать хотят и молодежь, живущую в «англиях-ирландиях». Это так просто?
Изображение к статье: Латвия вводит строгие требования разводов у нотариуса для семей с детьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео