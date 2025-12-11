После смерти ребёнка в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ / BKUS), где были перепутаны назначенные пациенту медикаменты, будут проведены несколько расследований и проверок как в самой больнице, так и в других медицинских учреждениях, сообщил сегодня утром в интервью TV3 министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство").

Министр сообщил, что в Инспекции здравоохранения создана группа расследования, которая проанализирует процессы лечения и обращения с лекарствами в ДКУБ и выявит возможные проблемы. Также от самой ДКУБ запрошено видение того, как можно улучшить эти процессы.

По словам Абу Мери, будут оценены и другие больницы, чтобы выяснить, всё ли у них в порядке с механизмами хранения и применения медикаментов.

Министр считает, что на данный момент трагедия, по-видимому, произошла по вине человеческого фактора. Политик не связывает этот случай с нехваткой человеческих ресурсов, при которой ошибка могла бы быть следствием перегрузки медперсонала.

Как сообщалось ранее, в конце ноября этого года в ДКУБ, возможно, по вине медицинского работника погиб ребёнок. По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс.

Как сообщило Латвийское телевидение, 26 ноября один из онкологических пациентов, проходивший лечение в ДКУБ, возможно, получил неправильные медикаменты и скончался. Больница не раскрывает ни обстоятельства происшествия, ни то, продолжает ли соответствующее медлицо работу. В детской больнице начато внутреннее расследование, которое, однако, не будет быстрым.

В свою очередь, портал la.lv сообщил, что умер восьмилетний пациент. Имеющаяся в распоряжении информация указывает на то, что, возможно, кто-то перепутал медикаменты и вместо хлорида натрия ввёл хлорид калия.

Детская больница проинформировала о случившемся Инспекцию здравоохранения и Государственную полицию, которая 5 декабря начала уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона — о преступлениях против здоровья человека.