Предпринятых мер для решения демографических проблем в России оказалось недостаточно, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«К сожалению, негативная тенденция сохраняется, рождаемость продолжает снижаться», — констатировал Путин. По его словам, сказываются «объективные причины», включая «общемировые демографические тенденции», внешние вызовы, а также наложение демографических волн середины и конца XX века, которые «вновь дают о себе знать».

«Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и преумножении нашего народа», — сказал Путин, обращаясь к чиновникам и министрам. Он призвал «усилить действующие меры на всех уровнях», чтобы переломить тенденцию на снижение рождаемости.

Путин еще в 2018 году поставил задачу за 6 лет остановить естественную убыль населения, с которой Россия столкнулась вскоре после аннексии Крыма. Но несмотря на нацпроект «Демография» стоимостью 4 триллиона рублей, страна в 2016-24 гг потеряла 4 млн человек в результате превышения смертности над рождаемостью.

За 2014-24 гг число рождений детей в России обвалилось на треть, а прошлом году стало минимальным с 1999 года — 1,222 млн младенцев. В текущем году рождаемость сократилась еще на 4%, до 288,8 тысячи детей за январь–март, и побила антирекорды за последние 200 лет. В ответ Росстат засекретил демографическую статистику.

В прошлом году Путин вновь поставил цель добиться замедления естественной убыли до нуля — к 2030 году. В цели нацпроектов также включили резкий рост суммарного коэффицента рождаемости (СКР, среднее количество детей на одну женщину): к 2030 году он должен увеличиться до 1,6, а в 2036-м выйти на значение 1,8 — самое высокое со времен позднего СССР.

Для этого в рамках стратегии «семейноцентризма» чиновники намерены заняться укреплением института семьи и брака, а также продвигать «традиционные семейные ценности»: образы многодетных семей планируется внедрять в рекламу и медиаконтент, а для многовнуковых дедушек и бабушек ввести госнаграды.

В текущем году СКР в России опустился до 1,376 — самого низкого значения с 2006 года. По состоянию на конец 2024 года этот показатель составлял 1,4, в 2023 году — 1,41, в 2022 году — 1,416, в предвоенном 2021-м — 1,47. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 0,386 пункта, или 22%.

По словам Путина, чтобы выйти из демографической ямы, можно пробовать подумать о «мерах поддержки вовлеченного отцовства». «Чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье», — объяснил президент.

Топ-5 стран с самым низким уровнем рождаемости:

Тайвань;

Южная Корея;

Сингапур;

Украина;

Гонконг.

Показатели рождаемости в Африке

Большинство стран с самым высоким уровнем рождаемости находятся в Африке. Средний коэффициент рождаемости в странах Африки к югу от Сахары 4,6, — самый высокий в мире. Лидирует Нигер с показателем 6,8 ребенка на женщину, Сомали — 6, Демократическая Республика Конго и Мали — по 5,8 и Чад — 5,6.

Показатели рождаемости в Азии

В Южной Корее самый низкий коэффициент рождаемости в мире — 0,9 на женщину, Пуэрто-Рико — 1,0, Мальта, Сингапур и САР Гонконг — по 1,1.

Показатели рождаемости в Китае — 1,7 и Индии — 2,2. В Китае на такое положение повлияла политика «одного ребенка», которой страна придерживалась с 1980 по 2016 годы, в 2021 году был принят закон, разрешающий парам иметь до трех детей.

Показатели рождаемости в Европе

Показатели рождаемости в странах Европы нигде не превышают 2,0. В последние годы уровень рождаемости снижается. Факторы: социально-экономические стимулы к отсрочке деторождения, меньшее количество желаемых детей, отсутствие ухода за детьми и изменение гендерных ролей.

Показатели рождаемости в США

Уровень рождаемости в США падает несколько десятилетий. Обвал случился и на фоне ковидной пандемии. В 2021 году показатель фертильности в США упал до рекордно низкого за всю историю уровня — 1,5.