В Иране пообещали строго наказать участников беспорядков

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Иране пообещали строго наказать участников беспорядков
ФОТО: Youtube

Глава судебной власти Ирана Мохсени-Эжеи пообещал наказать бунтовщиков.

Глава иранской судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи пообещал наказать участников беспорядков в Иране. В публикации говорится, что наказание бунтовщикам и участникам беспорядков будет решительным, максимальным и без какой-либо снисходительности, в соответствии с законом.

В беспорядках в Иране напрямую заинтересованы представители США, заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа не лезть во внутренние дела Ирана, а заняться управлением собственной страной.

#Иран #США #беспорядки #наказание #политика
(1)
  • A
    Aleks
    10-го января

    В Иране отключили всю связь и идёт полная зачистка агентов ,,Моссада,,в стране.Во многих городах и Тегеране слышны выстрелы... Спецслужбы Ирана при помощи различных хакерских организаций вскрыли всех,кто причастен к беспорядкам и идёт их захват и уничтожение.... Не все коту масленица.

