Глава судебной власти Ирана Мохсени-Эжеи пообещал наказать бунтовщиков.
Глава иранской судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи пообещал наказать участников беспорядков в Иране. В публикации говорится, что наказание бунтовщикам и участникам беспорядков будет решительным, максимальным и без какой-либо снисходительности, в соответствии с законом.
В беспорядках в Иране напрямую заинтересованы представители США, заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа не лезть во внутренние дела Ирана, а заняться управлением собственной страной.
