В парламенте Германии плохо пахнет 0 756

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: При строительстве комплекс здания Бундестага потерялась немецкая практичность.

При строительстве комплекс здания Бундестага потерялась немецкая практичность.

Вице-президент Бундестага Омид Нурипур (партия "Зеленые") раскритиковал структурные недостатки в зданиях парламента, которые вызывают неприятные запахи в зале пленарных заседаний. Об этом он сказал в интервью Spiegel.

"Когда-то для водоотвода здесь использовали чугунные SML-трубы – к сожалению, также горизонтально. Это приводит к их более быстрой коррозии, накоплению сточных вод, образованию серной кислоты, повреждению труб и неприятному запаху", – сказал Нурипур.

"Горизонтальная установка не была особенно разумной. Каждый эксперт это знает. Замена труб теперь будет частью необходимой реконструкции", – добавил он.

Политик от партии "Зеленые" отметил, что другие дефекты, такие как протекание крыш зданий Бундестага, в основном были устранены. "Но, к сожалению, это не является постоянным решением", – добавил он.

Спустя более 20 лет после ввода в эксплуатацию здания Бундестага в Берлине становится ясно, что во время его строительства были допущены ошибки.

"Слишком большой акцент был сделан на эстетике, а не на надежности. Теперь это возвращается к нам бумерангом. Особенно уязвимыми являются плоские крыши, особенно во время сильных дождей. Со временем каждая уплотнительная прокладка выходит из строя. Угол слива недостаточен", – сказал Нурипур.

Нурипур указал, что в Бундестаге и офисах для членов парламента и персонала существует огромная потребность в реконструкции. "Две трети зданий нужно реконструировать в течение следующих 20 лет. Это означает, что 800–1000 офисов будут постоянно реконструироваться в течение следующих двух десятилетий", – сказал он.

#экология #инфраструктура #реконструкция #Германия #политика
Видео