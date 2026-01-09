Baltijas balss logotype
Американский сенатор назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом» 0 149

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский сенатор назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом»
ФОТО: Global Look Press

Сенатор Сандерс назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом».

Независимый сенатор Берни Сандерс раскритиковал действия США в Венесуэле и свержение президента Николаса Мадуро, передает телеканал CNN.

Он назвал действия Вашингтона «старомодным империализмом». «Вы говорите о старомодном империализме. И все это, на протяжении всей истории мира — Англия, Испания, Португалия, давным-давно — могущественные нации вторгались в бедные, неразвитые регионы и просто эксплуатировали их ресурсы», — подчеркнул он.

По мнению сенатора, политика Трампа противоречит вековому движению в Латинской Америке, направленному на противодействие вмешательству Вашингтона во внутренние дела стран.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. Венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были похищены американскими спецназовцами и вывезены из страны.

#США #президент #Венесуэла #Латинская Америка #критика #политика
