Трамп рассказал о второй волне атак по Венесуэле 0 627

В мире
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп рассказал о второй волне атак по Венесуэле
ФОТО: Global Look Press

Трамп: США отказались от новой атаки по Венесуэле из-за будущего сотрудничества.

США отказались от новой волны атак по Венесуэле, поскольку стороны договорились о будущем сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Об этом написал президент страны Дональд Трамп на странице в социальной сети Truth Social.

«Благодаря этому сотрудничеству я отменил ранее ожидавшуюся вторую волну атак [по Венесуэле], которая, похоже, теперь не понадобится», — указал он.

По словам Трампа, Соединенные Штаты будут активно участвовать в восстановлении и модернизации нефтегазовой инфраструктуры Венесуэлы. Ожидается, что крупнейшие американские компании инвестируют как минимум 100 миллиардов долларов в эти проекты.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс назвал действия Трампа в отношении Венесуэлы «старомодным империализмом». Он сравнил политику нынешней администрации с колониальными практиками Великобритании, Испании и Португалии в прошлые столетия.

#США #инвестиции #Дональд Трамп #Венесуэла #социальные сети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
