Дата публикации: 11.12.2025
Изображение к статье: Мадридский «Реал» без Мбаппе проиграл «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» дома уступил «Манчестер Сити» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:2.

Счет открыл Родриго, после чего у «горожан» забили Нико О’Райли и Эрлинг Холанд, реализовавший пенальти.

Звездный форвард «сливочных» Килиан Мбаппе попал в заявку на поединок, однако остался в запасе.

«Манчестер Сити» с 13 очками занимает четвертое место в сводной таблице. У «Реала» 12 баллов и седьмая строчка, дающая право пройти в 1/8 финала напрямую.

20 января «Ман Сити» на выезде сразится с «Буде-Глимт», а «Реал» примет «Монако».

РЕАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ — 1:2

МАДРИД. «Сантьяго Бернабеу».

СУДЬЯ: Тюрпен (Франция).

РЕАЛ: Куртуа — Рауль Асенсио (Эндрик, 79), Рюдигер, Каррерас, Вальверде (к), Тшуамени, Беллингем, Себальос (Диас, 67), Винисиус Жуниор, Родригу, Гарсия (Арда Гюлер, 58).

МАНЧЕСТЕР СИТИ: Доннарумма (к) — Рубен Диаш, Гвардиол, О`Райли, Матеус Нунес, Гонсалес, Фоден (Рейндерс, 70), Бернарду Силва, Шерки (Мармуш, 70), Доку (Аке, 88), Холанн (Савио, 70).

ГОЛЫ: 1:0 — Родриго (28). 1:1 — О’Райли (35). 1:2 — Холанд (43, с пенальти).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Фоден (11), Рюдигер (43), О’Райли (76), Родригу (87), Каррерас (88), Бернарду Силва (90).

#футбол #спорт #лига чемпионов
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
