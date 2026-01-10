Поскольку ХАМАС по-прежнему отказывается разоружиться, армия Израиля разработала план новой наземной операции на территории сектора Газа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на израильские и арабские источники.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), Израиль и радикальное исламистское движение ХАМАС готовятся возобновить боевые действия в секторе Газа. Поскольку ХАМАС отказывается разоружиться вопреки заключенному соглашению в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа, израильская армия разработала план новой наземной операции на территории населенной палестинцами прибрежной полосы, пишет американская газета в субботу, 10 января, со ссылкой на израильских чиновников и официальных лиц Объединенных Арабских Эмиратов.

В свою очередь ХАМАС восстанавливает военный потенциал, утраченный за время войны в секторе Газа. Среди прочего речь идет о ремонте поврежденной туннельной инфраструктуры, отмечает издание. По его информации, движение ХАМАС получило новые денежные суммы, что позволило ему возобновить регулярные выплаты своим членам.

Одновременно WSJ указывает, что ХАМАС может изменить позицию по вопросу разоружения после выборов его нового командира за пределами сектора Газа. В число кандидатов входит Халиль аль-Хайя, выступающий против разоружения, а также Халед Машаль, известный более сдержанной позицией.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 70 тысяч палестинцев, еще свыше 169 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто в Египте 13 октября. Гарантами выполнения договоренностей между Израилем и движением ХАМАС выступили США, Турция, Катар и Египет.