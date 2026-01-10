Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тина Граудиня раскрывает, каковы на самом деле ее отношения с Анастасией Самойловой 0 961

Спорт
Дата публикации: 10.01.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Тина Граудиня раскрывает, каковы на самом деле ее отношения с Анастасией Самойловой
ФОТО: LETA

В реалити-шоу «Знаменитости. Без фильтра» актер Андрис Булис принимает выдающуюся пляжную волейболистку Тину Граудину, расспрашивая спортсменку о ее повседневной жизни, умении сохранять спокойствие в критические моменты и жизни за пределами волейбольной площадки.

Во время беседы Граудиня также раскрывает, каковы на самом деле ее отношения с Анастасией Самойловой.

Граудина не скрывает, что ключом к успеху является не только физическая подготовка, но и умение сотрудничать с партнершей Анастасией Самойловой. Она отмечает, что профессионализм обеих выше личных амбиций или эмоций: «Я уже знаю, что для того, чтобы Анастасия была счастлива, мне иногда нужно уступать, иначе она может расстроиться. Конечно, внутри нас может быть многое, тогда возникает вопрос — как мы с этим справляемся и как управлять конкретной ситуацией. Мы не хотим проиграть игру из-за какой-то личной упрямости — это совсем не профессионально».

Хотя спортсменки провели вместе значительную часть своей жизни, их связь в первую очередь основана на работе, а не на близкой дружбе: «Мы знакомы уже очень давно и выросли вместе. Я бы не сказала, что мы лучшие подруги, потому что наши личности довольно разные, но как люди вне поля мы проводим вместе довольно мало времени — только на работе. Разница заключается в том, что эта работа занимает 70% нашей жизни, поэтому мы проводим много времени вместе».

Наибольшее удовлетворение Тина получает именно дома, находясь рядом со своими близкими. Она подчеркивает, что лучший отдых — это просто быть вместе в Латвии: «Счастье — это быть с семьей в Латвии, в том числе и быть вместе с ними на всех праздниках. Довольно просто — для счастья не нужно много».

Читайте нас также:
#Латвия #спорт #пляжный волейбол #семья #отношения #счастье #личные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дыра во льду помешала проведению первого матча на арене Олимпиады-2026
Изображение к статье: Сборная Марокко «всухую» обыграла команду Камеруна и пробилась в полуфинал Кубка Африки
Изображение к статье: Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на слухи о завершении карьеры
Изображение к статье: Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео