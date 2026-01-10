Во время беседы Граудиня также раскрывает, каковы на самом деле ее отношения с Анастасией Самойловой.

Граудина не скрывает, что ключом к успеху является не только физическая подготовка, но и умение сотрудничать с партнершей Анастасией Самойловой. Она отмечает, что профессионализм обеих выше личных амбиций или эмоций: «Я уже знаю, что для того, чтобы Анастасия была счастлива, мне иногда нужно уступать, иначе она может расстроиться. Конечно, внутри нас может быть многое, тогда возникает вопрос — как мы с этим справляемся и как управлять конкретной ситуацией. Мы не хотим проиграть игру из-за какой-то личной упрямости — это совсем не профессионально».

Хотя спортсменки провели вместе значительную часть своей жизни, их связь в первую очередь основана на работе, а не на близкой дружбе: «Мы знакомы уже очень давно и выросли вместе. Я бы не сказала, что мы лучшие подруги, потому что наши личности довольно разные, но как люди вне поля мы проводим вместе довольно мало времени — только на работе. Разница заключается в том, что эта работа занимает 70% нашей жизни, поэтому мы проводим много времени вместе».

Наибольшее удовлетворение Тина получает именно дома, находясь рядом со своими близкими. Она подчеркивает, что лучший отдых — это просто быть вместе в Латвии: «Счастье — это быть с семьей в Латвии, в том числе и быть вместе с ними на всех праздниках. Довольно просто — для счастья не нужно много».