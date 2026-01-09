Baltijas balss logotype
Остапенко и Се вышли в финал парного турнира WTA 500 в Брисбене 0 206

Дата публикации: 09.01.2026
Изображение к статье: instagram.com/sw.hsieh/

instagram.com/sw.hsieh/

ФОТО: Instagram

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с представительницей Тайваня Се Шувэй в пятницу вышли в финал парного турнира серии "WTA 500" в Брисбене, сообщает LETA.

Поставленные на турнире под первым номером Остапенко/Се в полуфинале обыграли украинский дуэт Людмилы и Нади Киченок со счётом 6:2, 6:4.

За выход в финал Остапенко заработала 325 очков в парном рейтинге WTA.

В финале латвийско-тайваньская пара встретится с испанкой Кристиной Букшей и австралийкой Эленой Перес, посеянными под третьим номером.

Ранее сообщалось, что в первом круге Остапенко и Се обыграли австралийку Оливию Гадецки и словачку Терезу Михайлову со счётом 6:1, 6:4, а в четвертьфинале победили австралийку Присциллу Хон и чешку Каролину Мухову – 6:1, 1:6, 10:6.

Турнир в Брисбене проходит на кортах с жёстким покрытием.

#теннис #Латвия #спорт #Тайвань #Остапенко
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

