Латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с представительницей Тайваня Се Шувэй в пятницу вышли в финал парного турнира серии "WTA 500" в Брисбене, сообщает LETA.

Поставленные на турнире под первым номером Остапенко/Се в полуфинале обыграли украинский дуэт Людмилы и Нади Киченок со счётом 6:2, 6:4.

За выход в финал Остапенко заработала 325 очков в парном рейтинге WTA.

В финале латвийско-тайваньская пара встретится с испанкой Кристиной Букшей и австралийкой Эленой Перес, посеянными под третьим номером.

Ранее сообщалось, что в первом круге Остапенко и Се обыграли австралийку Оливию Гадецки и словачку Терезу Михайлову со счётом 6:1, 6:4, а в четвертьфинале победили австралийку Присциллу Хон и чешку Каролину Мухову – 6:1, 1:6, 10:6.

Турнир в Брисбене проходит на кортах с жёстким покрытием.