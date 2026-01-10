Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Непредвиденные расходы, надзор и отставка. Что обсудят правящие? 1 169

Политика
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

В понедельник состоится первое в этом году заседание правящей коалиции.

Как ожидается, Эвика Силиня на первом в этом году заседании правящей коалиции расскажет партнерам по правительству об итогах своего визита в Париж, где обсуждались европейские гарантии безопасности Украине.

В свете требования Национального объединения отставки Силини, партнеры обсудят обеспечение коалиционной дисциплины на пленарном заседании Сейма 15-го января, когда и будет рассматриваться этот демарш оппозиции.

Вероятно, на коалиции состоится дискуссия по поводу желания "прогрессивных", против чего возражают "зеленые крестьяне", быстрее передать внебанковский сектор под контроль Банка Латвии.

Правящие планируют обсудить призыв Ринкевича перенять концертный зал Gors в Резекне под контроль государства.

По инициативе министра сообщений Атиса Швинки правящие обсудят возможность выделения более 9 миллионов евро из фонда непредвиденных расходов на региональные пассажирские перевозки.

Читайте нас также:
#Украина #банк Латвии #финансы #правительство #отставка #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го января

    Не делай зла, вернётся бумерангом, не плюй в колодец, будешь воду пить.

    Не оскорбляй того, кто ниже рангом, а вдруг придётся что-нибудь просить!

    Не зли судьбу, она не виновата, что получилось то, что не хотел.

    И не смотри на то, что вдруг пропало, ты на владенье этим права не имел!

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скованные одной цепью: четыре причины, которые не дадут развалиться правительству Силини Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: Миграция, интимные фото и налог на всемирные интернет-платформы. Что депутаты обсудят на первых заседаниях нового года? Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвия - лидер по оборонным расходам в Европе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео