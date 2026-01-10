В понедельник состоится первое в этом году заседание правящей коалиции.

Как ожидается, Эвика Силиня на первом в этом году заседании правящей коалиции расскажет партнерам по правительству об итогах своего визита в Париж, где обсуждались европейские гарантии безопасности Украине.

В свете требования Национального объединения отставки Силини, партнеры обсудят обеспечение коалиционной дисциплины на пленарном заседании Сейма 15-го января, когда и будет рассматриваться этот демарш оппозиции.

Вероятно, на коалиции состоится дискуссия по поводу желания "прогрессивных", против чего возражают "зеленые крестьяне", быстрее передать внебанковский сектор под контроль Банка Латвии.

Правящие планируют обсудить призыв Ринкевича перенять концертный зал Gors в Резекне под контроль государства.

По инициативе министра сообщений Атиса Швинки правящие обсудят возможность выделения более 9 миллионов евро из фонда непредвиденных расходов на региональные пассажирские перевозки.