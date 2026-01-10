Baltijas balss logotype
Путин промолчал, когда Трамп бросил ему вызов в Венесуэле, но на это есть причины - NYT 3 1107

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
УНИАН
Изображение к статье: Путин промолчал, когда Трамп бросил ему вызов в Венесуэле, но на это есть причины - NYT
ФОТО: пресс-фото

Для Путина гораздо важнее одержать победу над Украиной, чем сохранить свое влияние на глобальной арене.

Российский диктатор Владимир Путин пытается не вызывать враждебности со стороны США, стремясь добиться благоприятного исхода в Украине. Как пишет The New York Times, это одна из главных причин, почему глава Кремля не высказался публично об операции США в Венесуэле и захвате танкера с российским флагом американскими военными.

"У него одна цель - выйти победителем в Украине, и все остальное подчинено этой цели", - сказала журналистам директор программы "Евразия" в Центре исследований по нераспространению Джеймса Мартина Ханна Нотте.

По словам Нотте, Россия могла бы осложнить американскую миссию по захвату диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле, но Путин не стал рисковать, чтобы не испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

"Все показатели российской внешней политики в настоящее время свидетельствуют о том, что Украина превосходит все остальное, так зачем же наносить американцам удар и попадать в их немилость?" - добавила Нотте.

В издании отметили, что сдержанная реакция Москвы вызвана не только стратегическими мотивами, но и ограниченностью возможностей. В последнее время РФ сталкивается с более широким распадом своей глобальной власти и даже в лучшие времена не может полностью контролировать динамику внутри дружественных авторитарных государств.

В издании подчеркнули, что Путин начал терять свою власть на глобальной арене с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Эта война подорвала влияние Москвы в бывших советских странах в Центральной Азии, на Кавказе и в Молдове.

Более того, в издании отметили, что эта тенденция ускорилась в конце 2024 года с падением правительства Башара Асада в Сирии. Она продолжилась с утверждением Трампом власти США над Венесуэлой, одним из главных партнеров России в Латинской Америке.

"Война в Украине - это черная дыра, поглощающая ресурсы России. По мере того как страна становится более устойчивой к давлению Запада, она также слабеет как глобальный игрок, потому что у нее не так много ресурсов, чтобы реализовывать свои амбиции", - заявил журналистам директор Центра Карнеги по России и Евразии Александр Габуев.

Операция США в Венесуэле вызывает у Украины как надежду, так и тревогу

Ранее Politico писало, что операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызывает у Украины одновременно и положительные, и отрицательные эмоции. Это заставляет Киев опасаться за собственные аргументы, что вторжение России является явным нарушением международного права.

Отмечается, что в то же время Украина испытывает большое удовольствие, когда видит, как Мадуро, близкого союзника главы РФ Владимира Путина, отправляют на суд в США. Поскольку это является доказательством бесполезности предыдущих продаж российского оружия и гарантий безопасности со стороны Москвы.

#Путин #США #Украина #Венесуэла #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    10-го января

    Трамп только в сумме 6 лет президент и грозит ему еще два, а Путин 25 и будет президентом еще лет 10, а то и 20. Путин успеет ответить.

    10
    5
  • A
    Aleks
    Дед
    10-го января

    Конечно,Путин ответит.Развалом России во благо тех,кому давал клятву верности . Путин ответит...Сам то веришь?Путин на Украине то не отвечает,а тут на хозяина наедет😀Позвонит Нетаньяху и Путин сдуется как воздушный шарик... Да и зачем Путину быть ведущим в мире и сделать Россию великой,чтобы страна процветала и народ жил-у него одна задача,:зачморить как можно больше украинцев,зачистить территорию под Новый Иерусалим и окончательно закрыть русский вопрос,что и обещал Главному раввину Берл Лазару.И ведь сделает ,поц...😈👽🔯

    3
    5
  • Д
    Добрый
    Дед
    11-го января

    Путлер уже ответил:НАТО в Финляндии и Швеции. Потом Азербайджан станет члены НАТО,затем Молдова,Украина,Беларусь.

    1
    3
Читать все комментарии

Видео