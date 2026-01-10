Baltijas balss logotype
Дыра во льду помешала проведению первого матча на арене Олимпиады-2026 0 303

Спорт
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дыра во льду помешала проведению первого матча на арене Олимпиады-2026
ФОТО: Unsplash

Тестовый хоккейный матч на арене Олимпиады в Милане прервали из-за дыры во льду.

Тестовый хоккейный матч на олимпийской арене в Милане прервали из-за пробоины во льду. Об этом сообщает The Athletic.

Первый матч на «Санта-Джулия» — будущей площадке хоккейного турнира Олимпиады-2026 — остановили в первом периоде полуфинала Кубка Италии между «Кальтерном» и «Варезе». Дыра образовалась перед одними из ворот, и сотрудники арены оперативно залили повреждение водой.

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн ранее выражал опасения по поводу качества льда на непроверенной арене и намекал, что игроки лиги могут отказаться от участия в Играх из-за рисков для здоровья. Однако спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей 9 января заверил, что объект будет полностью готов к турниру, и хоккеисты НХЛ точно выступят.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Участие игроков НХЛ станет первым с 2014 года.

#олимпиада #хоккей #НХЛ #спорт #лед #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
