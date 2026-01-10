Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ 1 377

Спорт
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхокс» (5:1) и установил еще один рекорд.

Данная заброшенная шайба стала для 40-летнего ветерана 19-й в текущем сезоне регулярки.

Таким образом, Овечкин стал третьим 40-летним игроком в истории НХЛ, забившим 19 голов за первые 45 матчей сезона, вместе с Горди Хоу (21 гол в сезоне-1968/1969 и 19 в 1970/1971) и Джонни Буциком (21 гол в сезоне-1975/1976).

Этот результат Овечкина также является первым в НХЛ в XXI веке.

Читайте нас также:
#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    10-го января

    Ну это не рекорд, это натягивание совы на глобус.

    2
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Представитель сборной Италии впервые с 1992 года возглавил общий зачет Кубка мира по биатлону
Изображение к статье: Дыра во льду помешала проведению первого матча на арене Олимпиады-2026
Изображение к статье: Сборная Марокко «всухую» обыграла команду Камеруна и пробилась в полуфинал Кубка Африки
Изображение к статье: Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на слухи о завершении карьеры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео