Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на слухи о завершении карьеры 0 89

Спорт
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на слухи о завершении карьеры

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк опроверг слухи о возможном завершении своей игровой карьеры.

— Я никогда не говорил [что скоро завершу карьеру]. Я не заглядываю слишком далеко вперед. В моей карьере еще годы впереди, так что я понятия не имею. Главное, чтобы я был счастлив и дети были счастливы, и все будет хорошо, — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем» до конца сезона-2026/2027. В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» расположился на четвертом месте с 35 очками после 21 тура.

#футбол #Нидерланды #интервью #слухи #карьера #контракт
