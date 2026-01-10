— Я никогда не говорил [что скоро завершу карьеру]. Я не заглядываю слишком далеко вперед. В моей карьере еще годы впереди, так что я понятия не имею. Главное, чтобы я был счастлив и дети были счастливы, и все будет хорошо, — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем» до конца сезона-2026/2027. В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» расположился на четвертом месте с 35 очками после 21 тура.