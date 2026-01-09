Baltijas balss logotype
Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, потратившим более двух миллиардов на трансферы

Дата публикации: 09.01.2026
Изображение к статье: Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, потратившим более двух миллиардов на трансферы

После перехода крайнего нападающего Антуана Семеньо из «Борнмута» в «Манчестер Сити» за € 72 млн главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, чьи общие трансферные расходы превысили € 2 млрд (€ 2,58 млрд).

Об этом информирует интернет-портал Transfermarkt.

В течение карьеры 54-летний специалист тренировал молодёжную и взрослую команды «Барселоны», «Баварию» и «Манчестер Сити». Гвардиола возглавил «горожан» летом 2016 года. Под его руководством они шесть раз выиграли английскую премьер-лигу, а также завоевали Лигу чемпионов.

Контракт испанца с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.

#футбол #спорт #Бавария
