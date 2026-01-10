Неспокойно в латвийских театрах. Под давлением Минкульта происходит сокращение финансирования в ряде театров Риги, включая театр «Дайлес». В результате жертвами сокращения стали легенда этой труппы Мирдза Мартинсоне и другие.

Как сообщил директор театра Юрис Жагарс, предусмотрено сокращение государственной дотации в размере 276 205 евро. Помимо экономии на декорациях и уменьшения числа новых постановок, пришлось сокращать штаты.

В частности, под увольнение попали некоторые технические сотрудники и даже уборщицы. А также две легенды театра - Мирдза Мартинсоне и Олга Дреге, которые выведены за штат.

Мирдзе 74 года и в «Дайлес» она прослужила более полувека. Олге Дреге 86 лет, в театре она более шести десятилетий, но она в отличной форме, играла небольшую роль в спектакле с Чулпан Хаматовой «Веди свой плуг по косят мертвецов». В свою очередь, были роли и у Мартинсоне.

Мирдза известна по звездной роли в кинофильме «Мираж», а Олга – по ролям в латышской киноклассике «Слуги дьявола на чёртовой мельнице» и «Лимузин цвета белой ночи».

И как стало известно, обе звезды восприняли факт о выведении за штат спокойно, но все же надеются на какие-то роли на основе свободного контракта.