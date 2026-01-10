Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В рамках экономии из рижского театра «Дайлес» уволили легендарную актрису Мирдзу Мартинсоне 7 5757

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В рамках экономии из рижского театра «Дайлес» уволили легендарную актрису Мирдзу Мартинсоне
ФОТО: LETA

Неспокойно в латвийских театрах. Под давлением Минкульта происходит сокращение финансирования в ряде театров Риги, включая театр «Дайлес». В результате жертвами сокращения стали легенда этой труппы Мирдза Мартинсоне и другие.

Как сообщил директор театра Юрис Жагарс, предусмотрено сокращение государственной дотации в размере 276 205 евро. Помимо экономии на декорациях и уменьшения числа новых постановок, пришлось сокращать штаты.

В частности, под увольнение попали некоторые технические сотрудники и даже уборщицы. А также две легенды театра - Мирдза Мартинсоне и Олга Дреге, которые выведены за штат.

Мирдзе 74 года и в «Дайлес» она прослужила более полувека. Олге Дреге 86 лет, в театре она более шести десятилетий, но она в отличной форме, играла небольшую роль в спектакле с Чулпан Хаматовой «Веди свой плуг по косят мертвецов». В свою очередь, были роли и у Мартинсоне.

Мирдза известна по звездной роли в кинофильме «Мираж», а Олга – по ролям в латышской киноклассике «Слуги дьявола на чёртовой мельнице» и «Лимузин цвета белой ночи».

И как стало известно, обе звезды восприняли факт о выведении за штат спокойно, но все же надеются на какие-то роли на основе свободного контракта.

Читайте нас также:
#Латвия #увольнение #театр #культура #старение #финансирование
Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
Все статьи
8
4
1
7
0
8

Оставить комментарий

(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го января

    Позорище какое-то. Столько лицемерных слов о латышской культуре, такте и воспитании - и такое скотское отношение к Мартинсоне, Семеновой... да ко всем, кроме себя, любимых. Когда же вы насосётесь, либералы с*аные?

    17
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    10-го января

    Экономию надо начинать с никчёмных чиновников, имеющих по 5 должностей

    115
    1
  • lo gos
    lo gos
    10-го января

    там одни старухи сидят

    19
    9
  • Д
    Добрый
    lo gos
    11-го января

    Тебе,судя по твоим комментариям,лет 12?

    9
    2
  • lo gos
    lo gos
    10-го января

    вы хоть знаете какой у неё возраст - 74 года

    12
    2
  • JB
    Janis Berzin
    10-го января

    "Это необходимо для обороны, безопасности Латвии, Европы от агрессии Путина, РФ" - так это сейчас обосновывают?

    73
    2
  • Д
    Дед
    10-го января

    Матинсоне, как актриса при СССР, была супер. Ох, и ругала она СССР. А вот любимая ею власть ее не пожалела- выгнала.

    93
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Доктор Даниланс назвал возраст, когда уже нельзя стать алкоголиком
Изображение к статье: Чем старее общество, тем больше нагрузка на медицину - Ринкевич. И что?
Изображение к статье: В Латвии можно трудиться на двух работах, но пенсия всё равно будет одна Эксклюзив!
Изображение к статье: Фото с социальной сети эксперта Яниса Херманиса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео