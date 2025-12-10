Baltijas balss logotype
Вайру Вике-Фрейбергу травят за то, что сдала мужа в дом престарелых

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Вайру Вике-Фрейбергу травят за то, что сдала мужа в дом престарелых

Бывший президент Вайра Вике-Фрейберга отметила свой 88-й день рождения 1 декабря, но трогательные поздравительные посты в социальных сетях были омрачены слухами о том, что ее муж Имантс Фрейбергс (91 год) был помещен в дом престарелых, сообщает nra.lv со ссылкой на «Kas Jauns».

На прошлой неделе Вике-Фрейберга поблагодарила всех, кто поздравил её с 88-летием и прислал добрые пожелания. Однако даже под этим постом в Facebook появились нелестные комментарии, призывающие бывшего президента «лучше навестить своего мужа в доме престарелых».

В последние недели любой пост в Facebook, в котором цитируются слова Вайры Вайры-Фрейберги или приводится интервью с ней, и даже поздравления с днем рождения, немедленно встречает комментарии, обвиняющие Вайру Вайру-Фрейбергу в том, что она «поместила своего мужа Имантса в дом престарелых».

Кто-то «узнал», что ее мужа доставили в медицинское учреждение, и теперь бывший президент «может позволить себе нанять сиделку».

Чтобы узнать, как себя чувствует отец и действительно ли все закончилось его пребыванием в доме престарелых, журналисты обратились к сыну Вайры Вике-Фрейберги и Иманта Фрейбергса, Карлису Фрейбергсу. Когда ему позвонили и спросили, может ли он развеять слухи, циркулирующие в обществе относительно его отца — как он себя чувствует, каково состояние его здоровья и правда ли, что он оказался в доме престарелых и необходимо ли ему медицинское наблюдение, — Карлис Фрейбергс, услышав это, ответил: «Спасибо за звонок, я обсужу это с семьей».

На следующее утро приходит следующее текстовое сообщение: «Здравствуйте! В ответ на ваш вчерашний звонок я связался с членами своей семьи. Мы договорились, что не будем комментировать ситуацию с моим отцом для прессы. С уважением, Карлис».

#здравоохранение #пресса #социальные сети #слухи #пожилые люди #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • VU
    Vards Uzvards
    11-го декабря

    Имея президентскую и канадскую пенсию и госльготы можно жить до 120 лет. Ни один из латышских презиков до сих пор не сдох. Менять подгузники, жопу мыть, с ложки кормить старика не дело скундзы презедентши вот и отправила мужа в богадельню.

    12
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Vards Uzvards
    11-го декабря

    вот и отправила мужа в богадельню. -- Не отправила, а элементарно выперла с рук долой.

    8
    2
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    В аду будет жариться канадская нацистка,вывезенная гитлеровцами из Латвии,аналог Виктории Нудельман из США и остальных таких же чертей😈 И желать ей добра за все,что она сделала для Латвии,даже язык не поворачивается👽

    26
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го декабря

    Думаю, муж там не бедствует. Не ест стылую манку на воде из алюминиевой миски. А так-пофиг. Дела семейные. Мне ещё за этих переживать будто надо.

    21
    2
  • JL
    Janina LV
    10-го декабря

    Вместо здорового образа жизни и занятий спортом, семья Фрейбергов погрязла в злобе и разобщении жители страны. А в итоге не водки выпить и воблой закусить, деньги в избытке, а икра в рот не лезет.

    32
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го декабря

    Брыли какими были, такими и остались, только ещё больше обвисли, а вот парик сидит довольно аляповато!

    48
    4
Читать все комментарии

Видео