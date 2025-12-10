Baltijas balss logotype
Еще рекорды? Синоптики рассказали, какая погода нас ждет завтра 0 2290

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
LETA
Изображение к статье: Еще рекорды? Синоптики рассказали, какая погода нас ждет завтра

По прогнозам синоптиков, ночью в Латвии прекратятся осадки, но температура воздуха останется необычно высокой для декабря.

В начале ночи на востоке страны по-прежнему ожидаются дождь и туман. На побережье будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, порывами до 15 метров в секунду.

Утром и днем временами будет идти дождь, ветер будет умеренным с запада-юго-запада, порывами 12-17 метров в секунду в Курземе.

Температура воздуха ночью и днем составит +5...+9 градусов.

В четверг в Риге будет преимущественно облачно, в течение дня временами ожидается дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.

#Рига #погода #ветер #прогноз #дождь #температура
Оставить комментарий

