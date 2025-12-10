«Я внезапно повзрослел, – говорится в публикации Кариса. – Я больше не терплю некоторые вещи. Не потому, что стал высокомерным, а просто потому, что достиг того жизненного этапа, на котором больше не хочу тратить время на то, что меня раздражает или ранит».

«Я больше не терплю чрезмерных требований от глупцов. Пропало желание нравиться тем, кому я не нравлюсь. И нет причин улыбаться тем, кто не хочет улыбаться мне».

Буквально во вторник Министерство иностранных дел сообщило, что посол Эстонии в Казахстане Яап Ора подал прошение об отставке.

По данным Eesti Ekspress, Ора подал в отставку, поскольку посоветовал президенту Карису во время визита в Казахстан убрать из своей речи отрывки с критикой в адрес России, что глава государства и сделал.

В ноябре президент Карис дал понять, что, скорее всего, не будет баллотироваться на второй срок. Он отметил, что для этого должно произойти маленькое чудо, но добавил, что это будет лишь его собственное решение: «Все-таки ни один политик не решает мое будущее».