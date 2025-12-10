Baltijas balss logotype
За что президент страны ЕС и НАТО попал в украинский «черный список» 1 810

В мире
Дата публикации: 10.12.2025
"Поддерживает тесные связи с Россией и лично с военным преступником Путиным".

Президент Словакии Петер Пеллегрини попал в украинскую базу "Миротворец".

Характеризуя Пеллегрини, сайт называет его "агентом влияния РФ в странах Евросоюза", который "отрицает суверенное право Украины на защиту от российско-фашистских захватчиков".

"Известный как пророссийский политик, который поддерживает тесные связи с Россией и лично с военным преступником Путиным, критикуя санкции и военную помощь Украине, регулярно озвучивает тезисы военного преступника Путина, является важным союзником Москвы в ЕС, подчеркивая общие интересы и политическую близость, особенно в свете его антизападной риторики", - говорится на сайте.

Пеллегрини заявил в интервью STVR, что Европейский Союз должен прекратить военную поддержку Украины, потому что это якобы продолжает войну. "Если мы будем давать Украине еще десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить ей оружие и военное снаряжение, мы только продолжаем конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины", - сказал он.

Также весной Пеллегрини заявлял, что Словакия ждет от Украины "жеста благодарности", а именно разрешить транзит газа за то, что Евросоюз будет продолжать оказывать ей помощь.

Осенью 2024 года стало известно, что он отклонил все просьбы граждан о присоединении к ВСУ. Как отмечалось тогда, всего с момента вступления Пеллегрини в должность в июне такие обращения подали четверо граждан Словакии. Согласно словацкому законодательству, служба в иностранной армии без согласия президента страны является уголовным преступлением - за это людям грозит тюрьма.

Кроме того, он говорил, что мир будет стоить Украине определенных территорий. "Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины", - говорил Пеллегрини в конце 2024 года.

#НАТО #президент #Украина #санкции #Словакия #газопровод #Евросоюз #Россия
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го декабря

    Ну надо же, и среди президентов попадаются приличные люди! :)

    13
    2

