45-летняя Елена Лядова убежденная вегетарианка и не любит сниматься с мужем Вдовиченковым 0 515

Lifenews
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В свои года эта Леночка свежа и хороша.

В свои года эта Леночка свежа и хороша.

По признанию актрисы, у неё нет какого-то серьёзного хобби, хотя увлечений множество.

Елена Лядова, опытная наставница юных лётчиц в драме «Воздух», обожает путешествовать на поезде. Часто в поездках с мужем, актёром Владимиром Вдовиченковым, их сопровождают и животные. Например, однажды в путешествие на юг они взяли с собой чихуахуа Симбу. В качестве средства передвижения Елена выбирает поезд ещё и потому, что там любимый питомец не лает и не беспокоит остальных пассажиров.

Елена не раз встречала свою любовь на съёмочной площадке. Во время съёмок фильма «Солдатский декамерон» у неё завязался роман с актёром Александром Яценко. После восьми лет отношений они расстались. Вместе с Владимиром Вдовиченковым Елена снималась в картине «Левиафан», и через какое-то время актёры, по словам Владимира, «идеально дополнили друг друга». В 2015 году пара поженилась. Кстати, одно время Елена выступала киноагентом мужа. Но сейчас этим занимаются другие люди.

392109.jpg

Супруги не хотят сниматься вместе, хотя предложения поступают. В интервью изданию «Кинорепортёр» Елена так объяснила причину отказа от совместных съёмок: «Материалы, которые предлагают, чаще всего конфликтного характера. Я не хочу со своим супругом конфликтовать даже по роли. Я не хочу кричать на него, не хочу, чтобы он кричал на меня. Мы вообще по другой причине в этой жизни встретились. Кинематограф нас свёл. Но это не значит, что мы должны всё время в кадре вместе быть».

392087.jpg

Елена убеждённая вегетарианка. Она считает, что есть подобных себе существ — не лучшее достижение человека. Вегетарианство изменило её взгляд на жизнь, рассказала она в интервью журналу «7 дней»: «До этого ты самонадеянно считаешь себя венцом творения, а всех остальных — покорённым видом, тупым и бездушным. Уверена, мы совсем не венец творения. Да и вообще, мне как-то странно есть курицу, похожую по строению на мою собаку».

392081.jpg

По признанию актрисы, у неё нет какого-то серьёзного хобби, хотя увлечений множество. Помимо путешествий артистка любит готовить, читать статьи об НЛО, космосе, фотографировать своих собачек и природу. Однажды актриса прошла тест на интеллект и выяснилось, что у неё очень высокий IQ. Но она совершенно не жалеет, что стала артисткой, а не учёным. Профессия позволяет Елене перевоплощаться в кого угодно, а телескоп можно попросить и в подарок на день рождения.

392084.jpg

#животные #интервью #кино #путешествия #культура #вегетарианство #знаменитости #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
