Боссы «Тоттенхэма» поставили ультиматум главному тренеру Игору Тудору перед матчем с «Ливерпулем»

Спорт
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Руководство лондонского «Тоттенхэма» поставило ультиматум главному тренеру команды Игору Тудору в преддверии матча 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится сегодня, 15 марта.

По информации источника, игра с мерсисайдцами может стать последней для хорватского специалиста во главе лондонского клуба, если он не сможет одержать победу и покажет плохую игру.

Руководство «шпор» понимает, что травмы и другие факторы повлияли на результаты, но считает, что публичные комментарии Тудора о клубе и его текущей ситуации только усугубили положение.

Тудор занимает должность главного тренера «Тоттенхэма» с 14 февраля.

