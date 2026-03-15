Не все чаи обладают тонизирующим эффектом; некоторые их виды, наоборот, помогут вам быстрее заснуть и улучшить качество сна. В условиях современности проблема засыпания становится все более актуальной, и сайт Eхpress.co.uk предлагает вам обратить внимание на успокаивающие напитки перед сном.

Ромашковый чай станет вашим верным помощником для быстрого засыпания и спокойного сна. Это средство традиционно используется для борьбы с бессонницей и другими расстройствами сна. Его естественное успокаивающее действие способствует расслаблению мышц и снижению уровня тревожности, что облегчает процесс засыпания. Исследования подтверждают, что ромашковый чай может улучшить как качество, так и продолжительность сна.

По некоторым данным, для того чтобы ромашковый чай начал вызывать сонливость, требуется от 30 до 45 минут.

Эффективность этого чая в помощи засыпанию объясняется его мягкими седативными свойствами. Эти эффекты могут быть связаны с флавоноидом апигенином, содержащимся в ромашке, который взаимодействует с бензодиазепиновыми рецепторами в мозге. Именно с этими рецепторами взаимодействуют рецептурные бензодиазепины, вызывая успокаивающий эффект. Другие компоненты ромашки также могут оказывать влияние на бензодиазепиновые рецепторы, однако их роль изучена не так глубоко.

Что особенно приятно, для достижения быстрого засыпания достаточно всего одной чашки перед сном. Регулярное употребление ромашкового чая будет способствовать улучшению качества вашего сна.

Просто выпивайте чашку ромашкового чая за 30–45 минут до сна и повторяйте это каждый вечер.

Тем не менее, если вы испытываете проблемы со сном на протяжении нескольких месяцев или чувствуете, что недостаток сна негативно сказывается на вашей повседневной жизни, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Источник: 1001sovet