Орбан: ЕС готовится к войне 3 968

Дата публикации: 15.03.2026
ФОТО: Global Look Press

Орбан заявил, что Евросоюз готовится к войне.

Евросоюз (ЕС) готовится к войне, и появление европейских солдат на Украине является вопросом времени. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он считает, что Брюссель взялся за войну на Украине и переключился на военную экономику.

«Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», — сказал политик.

Премьер также подчеркнул, что обязуется сохранить Венгрию островом безопасности и спокойствия в мире.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан является премьером Венгрии, Киев не вступит в Евросоюз, и ни один венгерский солдат не отправится в Украину.

