Матч Финалиссимы-2026 между Аргентиной и Испанией официально отменен 0 108

Спорт
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Матч Финалиссимы-2026 между Аргентиной и Испанией официально отменен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и КОНМЕБОЛ официально объявили об отмене Финалиссимы-2026.

Встреча сборных Аргентины и Испании была запланирована на 27 марта в Катаре на стадионе «Лусаил».

Решение принято из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Изначально матч планировали перенести, однако в итоге федерации не смогли договориться о новом месте проведения игры. Ранее рассматривались различные площадки, среди которых был стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, но окончательный компромисс не был найден.

В предыдущем розыгрыше мужской Финалиссимы в 2022 году Аргентина разгромила Италию на лондонском стадионе «Уэмбли» со счётом 3:0.

