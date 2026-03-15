Встреча сборных Аргентины и Испании была запланирована на 27 марта в Катаре на стадионе «Лусаил».

Решение принято из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке.

Изначально матч планировали перенести, однако в итоге федерации не смогли договориться о новом месте проведения игры. Ранее рассматривались различные площадки, среди которых был стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, но окончательный компромисс не был найден.

В предыдущем розыгрыше мужской Финалиссимы в 2022 году Аргентина разгромила Италию на лондонском стадионе «Уэмбли» со счётом 3:0.