Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неизвестный украл у Европейского космического агентства данные по атмосферам инопланетных миров 0 153

Техно
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Неизвестный украл у Европейского космического агентства данные по атмосферам инопланетных миров

Европейское космическое агентство (ESA) подтвердило факт нарушения безопасности на своих научных серверах после появления сообщений в социальных сетях о масштабной утечке данных.

Неизвестный злоумышленник заявил, что получил доступ к системам ESA и похитил около 200 Гбайт информации, включая конфиденциальные документы и технические данные.

Согласно публикациям французского специалиста по кибербезопасности Себа Латома (Seb Latom), злоумышленник утверждает, что сумел получить исходный код программного обеспечения, API-токены, токены для доступа к различным системам ESA, а также конфигурационные файлы и встроенные пароли.

Размещённые злоумышленником в даркнете скриншоты также указывают на возможную утечку данных по подсистемам миссии ARIEL, предназначенной для изучения атмосферы экзопланет, а также материалов Airbus, датированных 2015 годом и отмеченных как конфиденциальные.

Однако ESA заявило, что первичный анализ выявил лишь ограниченное число затронутых научных серверов, которые расположены вне корпоративной сети агентства. Эти серверы используются для не конфиденциальной совместной инженерной и научной деятельности в научном сообществе, что снижает риски для критических инфраструктур.

Это не первый инцидент с участием внешних платформ ESA: в декабре 2024 года онлайн-магазин агентства, управляемый сторонним провайдером, был взломан для проведения мошеннических платежей. ESA сообщило, что заинтересованные стороны уведомлены, а краткосрочные меры по защите потенциально уязвимых систем уже приняты.

Читайте нас также:
#космос #технологии #кибербезопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Содержание современных песен порой удивляет - эти установки хотят внедрить в мозг слушателей?
Изображение к статье: Жителей предупредили об опасности зарядки смартфона ночью
Изображение к статье: Описан правильный способ зарядки iPhone
Изображение к статье: Суперлуние, затмение и микролуние: какие астрономические события можно увидеть в 2026 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео