С наступлением весенней погоды активность началась и в птичьих онлайн-трансляциях. Причём в этом году среди них появилась и новинка — добавился давно не наблюдавшийся вид.

Самая популярная птичья пара Латвии — самка морского орлана Милда и её кавалер Зорро — в гнезде в Дурбе начали проявлять активность уже некоторое время назад. В четверг появилось и первое яйцо этого сезона, которое птицы сейчас по очереди заботливо высиживают, сообщают Новости ТВ3.

«Мы можем ожидать и другие яйца. Обычно интервал между кладкой составляет три дня. В гнезде в Дурбе за эти уже 12 лет среднее время, когда откладывается яйцо, — начало второй декады марта. Так что в этом году всё идет, так сказать, “по графику”», — рассказывает член совета Латвийского фонда природы и руководитель проекта трансляций Янис Кюзе.

Самые внимательные наблюдатели птиц могли заметить, что сейчас вид на гнездо в Дурбе немного изменён. Это потому, что из соображений безопасности гнездо в этом году было дополнительно укреплено. К тому же сами орланы, обустраивая жилище, принесли больше материалов, чем когда-либо прежде.

«Сейчас это гнездо настолько устойчивое, каким никогда не было за всё время своего существования. Вероятно, если оно когда-нибудь и упадёт, то только вместе с верхушкой дерева. Поэтому орланы построили его выше, чем раньше. Тогда нам придётся думать, что делать — скорее всего, поднимать и сам сенсор камеры выше», — говорит Кюзе.

В прошлом сезоне пара морских орланов успешно вырастила двух птенцов — Лео и Нео. Как будет в этом году? Как знают многие зрители трансляций, сказать сложно, потому что природа непредсказуема.

Помимо трансляций с морскими орланами и другими уже хорошо знакомыми птицами, в этом году будет и новинка — точнее возвращение. После шестилетнего перерыва в онлайн-трансляциях снова можно будет наблюдать за жизнью крупнейших сов Латвии — филинов — в их гнезде.

Столь долгого ожидания возвращения филинов на экраны пришлось пережить потому, что в Латвии известно лишь пять-восемь активных гнёзд, а общее их число не достигает и пятидесяти. Многие из них находятся в местах, где невозможно установить камеры или где их могли бы заметить люди, тем самым потревожив птиц. Однако теперь подходящее место найдено — в разреженном сосновом лесу в окрестностях Риги.

«Сейчас самка в гнезде, так сказать, обживается, устраивается, пробует гнездо. Конечно, всегда актуален вопрос — когда появятся яйца. Но здесь ничего нельзя гарантировать или точно прогнозировать. Скоро должны появиться, но называть точную дату я не берусь», — говорит орнитолог и исследователь филинов Петерис Дакнис.

Есть и ещё одна особенность — поскольку филины, как и другие совообразные птицы, активны ночью, эта трансляция ведётся с ночным режимом съёмки. Поэтому зрители смогут наблюдать за жизнью в гнезде и в тёмное время суток.