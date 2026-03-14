Возможно, находясь в состоянии шока после сильного удара, водитель вместо того, чтобы вызвать полицию и медиков, ушёл в свой дом неподалёку. В итоге его всё же доставили в больницу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На улице Гайсмас в заднюю часть припаркованного у обочины грузовика врезался автомобиль “Opel”. К счастью, пассажирское сиденье было пустым, так как самый сильный удар пришёлся именно на правую сторону автомобиля — она полностью смята.

Вскоре после столкновения мимо места аварии проезжали местные жители. Они рассказывают, что фура часто стоит на этой улице, и человек, который не знает местности, может её не заметить. Поговорить с водителем о случившемся им не удалось, потому что он просто ушёл:

«Водителя там не было, была ещё одна женщина, она рассказала, что водитель просто вышел и пошёл домой. Там можно увидеть следы крови, там прямая дорожка — он прошёл примерно 800 метров, оказалось, до своего дома».

Правоохранители подтверждают, что водитель ушёл домой, и уже оттуда медики доставили его в больницу.

«Я видел только то, что, когда его увозили, его несли на носилках, голова уже была перебинтована», — говорит местный житель.

Медики оценили состояние мужчины как стабильное, однако травмы были достаточно серьёзными, поэтому было принято решение провести дополнительные обследования.

Чтобы разобраться с разбитым автомобилем, на место происшествия приехал родственник пострадавшего водителя. Он сообщил Degpunktā, что водителю 80 лет:

«Фуру трудно заметить даже когда ездишь здесь каждый день. Дорога мокрая — не знаю, не увидел ли её или что… У него ничего не сломано, только из носа текла кровь. Но его отвезли в больницу на обследование».