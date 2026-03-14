Более половины, или 54% жителей Латвии, не знают или лишь частично осведомлены о том, что за непристёгнутый ремень безопасности в междугороднем автобусе можно получить денежный штраф, свидетельствуют данные опроса.

Согласно Закону о дорожном движении Латвии, пассажиру за непристёгнутый ремень безопасности может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 15 евро. Однако ни вопросы безопасности, ни возможные штрафы не побуждают людей пользоваться ремнями безопасности — каждый третий пассажир их в автобусах не использует, сообщает tv3.lv.

Опрос показывает, что 32% жителей не знают о штрафе, который можно получить за непристёгнутый ремень безопасности в автобусе. 22% лишь частично осведомлены об этом, тогда как 46% признают, что знают о штрафе, который пассажиры могут получить за непристёгнутый ремень безопасности.

Меньше всего о возможном штрафе осведомлены жители Риги и Рижского региона — здесь об этом знают только 43% опрошенных. В свою очередь лучше всего информированы жители Курземе — там об этом знают 51% респондентов. В Земгале о возможности штрафа знают 46%, а в Латгале — 49% опрошенных.

Согласно Закону о дорожном движении Латвии, за перевозку непристёгнутого пассажира водителю транспортного средства может быть назначен штраф в размере от 30 до 70 евро.

За нарушение обязанностей пассажира, в том числе за непристёгнутый ремень безопасности, пассажиру может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 15 евро. В Испании штраф может достигать 200 евро, а в Италии — превышать 300 евро.

Данные показывают, что 30% жителей Латвии редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах. Хотя основная ответственность за использование ремней безопасности лежит на перевозчике пассажиров, важную роль играет и участие самих пассажиров. Очевидно, что автобус является частью дорожного движения и на него могут влиять различные внешние факторы — состояние дороги, погодные условия, действия других участников движения и т.п. Однако наряду с навыками и умением водителя управлять транспортным средством, пристёгнутый ремень безопасности остаётся самым эффективным способом защитить себя в дорожно-транспортном происшествии.

Опрос в ноябре 2025 года провёл “FlixBus” совместно с исследовательским агентством “Norstat”. В нём приняли участие 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.