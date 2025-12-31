2025-й стал годом серьёзных политических изменений. Внеочередные выборы в Бундестаг в Германии, президентские - в Румынии и Польше, серия муниципальных сразу в нескольких странах...А что ждет европейцев в 2026?

Венгрия: Конец эры Орбана?

Венгры отправятся на парламентские выборы в апреле. Их главная интрига - усидит ли в своем кресле премьер-министр Виктор Орбан, непрерывно находящийся у власти со своей правоконсервативной партией "Фидес" с 2010 года.

А впервые пост главы кабмина Орбан занял еще в 1998-2002. В гонке за шестой срок он столкнулся с серьезным соперником - это Петер Мадьяр, бывший инсайдер "Фидес", ставший затем лидером оппозиции.

Орбан и Мадьяр не имеют принципиальных разногласий по таким таким социальным вопросам, как права ЛГБТК+ или миграция, но Мадьяр решительно выступает за повышение покупательной способности венгров, сегодня одной из самых низких в Европе, и за улучшение отношений с Брюсселем, который по-прежнему увязывает многомиллионные выплаты из фонда сплочения соблюдением верховенства закона.

Кампания Мадьяра, похоже, находит отклик в сердцах избирателей: по последним опросам, его партия "Тиса" опережает "Фидес" на 13 пунктов. Но каким бы ни был исход голосования, он будет иметь последствия не только для Венгрии.

Орбан занимает центральное место в национал-консервативном лагере Европы, близком по мировоззрению президенту США Дональду Трампу, он открыто оспаривая основные позиции ЕС по вопросам миграции, демократических стандартов и, в частности, войны в Украине.

Нежелание Будапешта вводить санкции против Москвы или поддерживать Киев углубило разногласия в блоке. Смена руководства может изменить динамику власти в Европейском совете в решающий для будущего Украины момент.

Испания, Германия, Франция и Италия: проверка на местах

Четыре крупнейшие державы ЕС готовятся к региональным и муниципальным выборам, которые покажут, насколько там сильны позиции ультраправых, и позволят оценить динамику доверия властям . Выборы пройдут в Мадриде, Берлине, Париже и Риме.

В Испании социалистическая партия PSOE премьер-министра Педро Санчеса пережилат поражение на региональных выборах в Эстремадуре 21 декабря, показав худший результат за всю свою историю в традиционно своем регионе.

В Мадриде коалиция Санчеса остается под давлением после нескольких коррупционных скандалов и уже третий год подряд пытается принять бюджет.

Предстоящие региональные выборы в Арагоне в феврале, Кастилии и Леоне в марте и в Андалусии, крупнейшем по площади и численности населения регионе, в июне станут решающими испытаниями не только для PSOE, но и для оппозиционной правоцентристской Народной партии (PP).

Интрига заключается в том, сможет ли PP обеспечить себе большинство перед всеобщими выборами 2027 года, не опираясь на поддержку ультраправых из партии Vox.

Марин Ле Пен признали виновной в растрате денег Европарламента

А французы отправятся выбирать своих мэров 15 и 22 марта. Как и в Испании, эти местные выборы станут важным индикатором перед президентскими выборами 2027 года.

Сегодня Франция переживает политический кризис, связанный с длительной нестабильностью правительства, рекордно низкими рейтингами президента Эммануэля Макрона и продолжающимся ростом ультраправого Национального объединения (НО).

В Италии муниципальные выборы в крупных городах - Риме, Милане, Болонье и Турине - были отложены на время пандемии и перенесены на весну 2027 года. А в 2026 году итальянцы придут на избирательные участки лишь в небольшом количестве городов, таких как Венеция, Реджо-Калабрия, Ареццо, Андрия и Пистойя.

Итальянцы также будут голосовать на референдуме по конституционной реформе системы правосудия, его дата пока не назначена. Его считают своего рода проверкой общественной поддержки коалиции Мелони в преддверии всеобщих выборов 2027 года.

Наконец, несколько немецких земель готовятся к региональным выборам: Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц в марте, а Саксония-Анхальт, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания - в сентябре.Они также позволят оценить популярность канцлера Фридриха Мерц и динамику подъема ультраправых.

Швеция: тень иностранного вмешательства

В преддверии сентябрьских всеобщих выборов премьер-министр Ульф Кристерссон написал на платформе X: "Когда Швеция придет на выборы в следующем году, мы окажемся в серьезной ситуации с точки зрения безопасности, которую должны учитывать".

Кристерссон руководит коалицией центристов, социалистов, либералов и христианских демократов, и уровень ее поддержки сегодня сопоставим с ситуацией 2023 года. Однако с того времени Швеция столкнулась с ростом преступности, что подпитывает антимигрантскую риторику правых.

Но "серьезная ситуация с безопасностью", которая беспокоит премьер-министра касается прежде всего угрозы иностранного вмешательства.

В ноябре министерство обороны заявило, что оно усилило меры кибербезопасности и находится в состоянии готовности к вмешательству в выборы - по аналогии с Германией, которая в этом году заявила, что Россия "заплатит" за свои "гибридные атаки" на избирательную инфраструктуру.

Подобные операции по иностранному вмешательству, скорее всего, будут выгодны партиям, критикующим иммиграцию, скептически относящимся к ЕС и занимающим более двусмысленную позицию по отношению к Москве - например, "Шведским демократам".

Ожидается, что выборы в Швеции станут проверкой устойчивости демократии в ЕС после введения в действие Закона о цифровых услугах (DSA) и обнародования инициативы "Щит демократии". Они призваны блокировать вмешательство Кремля.

Дания: под давлением, дома и за рубежом

Потеряв контроль над столицей впервые с 1938 года, Метте Фредериксен и ее социал-демократическая партия теперь столкнутся с общенациональным голосованием.

Аналитики считают, что жесткая позиция Фредериксен в отношении иммиграции не оправдала себя. Опросы показывают, что премьер-министр, находящаяся у власти с 2019 года, может потерять свой пост, а правящая коалиция, в которую входят партнеры от левоцентристских до правоцентристских лагерей, кажется все более хрупкой.

Дания также обеспокоена своей территориальной целостностью. Ранее в этом месяце Трамп подтвердил свои экспансионистские намерения в отношении Гренландии, автономной территории Королевства. Голосование должно состояться до октября 2026 года, но дата еще не подтверждена.

Болгария: правительства нет, но евро скоро будет

С 1 января 2026 года Болгария официально войдет в зону евро. С ноября в стране наблюдается значительная политическая нестабильность, после того как правительство ушло в отставку на фоне масштабных уличных протестов, вызванных коррупцией и влиянием олигархов.

Президентские выборы в стране назначены на 8 ноября; ожидается, что досрочные парламентские выборы помогут болгарам выйти из политического тупика.

Латвия и Словения: Возможные новые главы государств

В Словении и Латвии парламентские выборы пройдут в марте и октябре соответственно.

В Словении, согласно опросам, правоцентристская оппозиционная Демократическая партия незначительно опережает правящее Движение за свободу, левоцентристскую партию во главе с премьер-министром Робертом Голобом. По оценкам аналитиков, формирование правительства после выборов может быть затруднено, поскольку в гонку вступят несколько новых и более мелких партий.

В Латвии выборы определят, кто станет преемником нынешней правоцентристской коалиции во главе с премьер-министром Эвикой Силиней. В настоящее время ее партия занимает второе место в опросах.

Ранее, в 2025 году, на местных выборах были выявлены недостатки в IT-системе голосования, но Центральная избирательная комиссия Латвии заявила, что устранила их до октябрьского голосования.

США, Бразилия, Израиль и Россия: выборы с последствиями для ЕС

ЕС находится во власти не только собственных избирателей. В ноябре 2026 года американцы отправятся на промежуточные выборы в Конгресс, которые определят состав Палаты представителей и одну треть мест в Сенате США.

Их исход покажет, насколько стабильна власть команды Трампа внутри страны и за рубежом.

Европейцы будут внимательно следить за развитием событий. Ранее в этом месяце администрация США опубликовала Стратегию национальной безопасности, в которой пообещала "культивировать сопротивление нынешней траектории развития Европы в европейских странах", чтобы остановить ее "цивилизационный упадок".

А бразильцы придут на избирательные участки в октябре 2026 года. Нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва, фаворит в опросах, будет добиваться переизбрания.

От этого голосования зависит будущее соглашения Меркосур - договора о свободной торговле с ЕС, который готовился более двух десятилетий.

В Израиле также пройдут парламентские выборы. Потенциально они могут изменить динамику власти в стране, что повлияет на регион в целом.

Наконец, россияне примут участие в Госдуму в сентябре 2026. Ожидается, что их результаты будут вновь сфальсифицированы в пользу Владимира Путина.