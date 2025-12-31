Издание Politico представило едкий и предельно саркастичный обзор уходящего года, в котором авторы официально попрощались с 2025-м, отметив, что знакомство с ним едва ли можно назвать приятным событием.

Аналитики препарировали ключевые политические тренды, превратив итоги года в хронику абсурда и неоправданных ожиданий.

Американская витрина: Медведь в меду и «оранжевое» солнце

Главным героем года вновь стал Дональд Трамп. Его влияние на мировые процессы издание сравнило с поведением медведя, которого запустили в отдел мёда в супермаркете. В 2025-м он не ограничивал себя в действиях, наспех облагая тарифами абсолютно всех, включая даже необитаемые территории вблизи Антарктиды.

Отдельного внимания удостоились его отношения с Илоном Маском. Журналисты иронично заметили, что бизнесмен, подобно мифическому персонажу, подлетел слишком близко к яркому «апельсиновому» солнцу, что привело к зрелищному разрыву их союза.

Европейский передел: Стабильность по-итальянски и французский хаос

Европейская политическая сцена в 2025 году напоминала театр абсурда с неожиданной сменой амплуа.

Германия: На смену «Капитану Харизме» Олафу Шольцу пришел Фридрих Мерц. Его образ в обзоре обрисован крайне едко: политик выглядит так, будто он целую вечность терпеливо ждал парковочное место у супермаркета, а вы заняли его прямо у него перед носом.

Италия и Франция: Эти страны словно совершили обмен ролями. Традиционно непредсказуемая Италия стала образцом устойчивости, в то время как Франция превратилась в политическую «мусорную корзину». Текучка кадров в правительстве достигла такого масштаба, что пост премьера там меняется быстрее, чем успевают печатать визитки.

Феномен Макрона: «Саманта Джонс» в Елисейском дворце

Эммануэль Макрон стал для Politico живым воплощением синдрома избыточной уверенности в себе, граничащей с самообманом. Журналисты сравнили его кадровую политику с бурной личной жизнью Саманты Джонс из сериала «Секс в большом городе»: Макрон «сжигал» своих премьер-министров с невероятной скоростью.

Самым примечательным в этой ситуации издание считает реакцию самого президента. Он каждый раз искренне удивлялся очередному провалу, но при этом ни разу не задался вопросом, не кроется ли корень всех проблем в его собственных решениях. На этом фоне Politico даже задается вопросом, не пора ли Франции последовать примеру Италии и выбрать женщину-президента.

Брюссельские выжившие и лучи надежды

В Брюсселе Урсула фон дер Ляйен проявила чудеса политической живучести, выстояв после трех вотумов недоверия в Европарламенте. Сам же законодательный орган, по мнению авторов, сейчас так сильно накренился вправо, что рискует окончательно рухнуть.

Тем не менее, год оставил и несколько поводов для осторожного оптимизма.

Католическая церковь: Новый Папа Римский производит впечатление симпатичного человека, что дает надежду на прекращение череды неудачных назначений понтификов.

Европейский совет: Антониу Кошта в роли председателя выглядит гораздо более органично и эффективно, чем его предшественник Шарль Мишель.