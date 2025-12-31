Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Болгария присоединяется к еврозоне 2 258

В мире
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Болгария присоединяется к еврозоне
ФОТО: пресс-фото

В полночь в среду Болгария перейдёт на евро, став 21-й страной еврозоны, однако существуют опасения, что это может вызвать рост цен и усилить политическую нестабильность, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В 24:00 болгары попрощаются не только с 2025 годом, но и с левом, находившимся в обращении с конца XIX века.

Хотя правительство поддерживает переход на единую валюту Европейского союза, рассчитывая, что это укрепит экономику, усилит связи с Западом и защитит от влияния России, не все довольны этим шагом.

G8Wzw96XAAM_Nea.jpeg

Недавно Болгарию охватили антикоррупционные протесты, приведшие к падению правительства консерваторов, и в стране уже в восьмой раз за последние пять лет пройдут выборы.

Тем не менее исполняющий обязанности премьер-министра Росен Желязков во вторник выразил уверенность, что его правительству удалось выполнить важную работу.

Читайте нас также:
#выборы #евро #Еврозона #протесты #коррупция #Болгария #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    31-го декабря

    Ещё одна кормушка,которую выдоят досуха....Жалко болгар...😭

    7
    2
  • п
    прохожий
    31-го декабря

    С прискорбием сообщаем ....

    8
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Допрос подозреваемых в повреждении морского кабеля будет продолжен
Изображение к статье: «Полной международной изоляции России не произошло». Ринкевич признал очевидное
Изображение к статье: В США рассказали о проблемах программы F-35
Изображение к статье: Почему старый мир не вернется и что с этим делать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео