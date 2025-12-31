В полночь в среду Болгария перейдёт на евро, став 21-й страной еврозоны, однако существуют опасения, что это может вызвать рост цен и усилить политическую нестабильность, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В 24:00 болгары попрощаются не только с 2025 годом, но и с левом, находившимся в обращении с конца XIX века.

Хотя правительство поддерживает переход на единую валюту Европейского союза, рассчитывая, что это укрепит экономику, усилит связи с Западом и защитит от влияния России, не все довольны этим шагом.

Недавно Болгарию охватили антикоррупционные протесты, приведшие к падению правительства консерваторов, и в стране уже в восьмой раз за последние пять лет пройдут выборы.

Тем не менее исполняющий обязанности премьер-министра Росен Желязков во вторник выразил уверенность, что его правительству удалось выполнить важную работу.