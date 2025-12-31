Командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут призвал военных быть готовыми к возможности внезапного начала войны.

Соответствующее предупреждение он сделал после проведения инспекции подразделений в Иудее и Самарии.

"Базовый сценарий, к которому мы должны быть готовы, - это готовность к внезапной войне. Мы обязаны поддерживать высокий уровень готовности и бдительности", - сказал он.

По данным ЦАХАЛ, внезапная инспекция была проведена 30 декабря. Проверялась готовность трех батальонов из трех бригад и двух дивизий.

По словам Блута, инспекции являются жизненно важным инструментом для поддержания оперативной готовности. Они позволяют командирам выявлять пробелы, учиться, совершенствовать все процессы и постоянно повышать боеготовность.

По данным ЦАХАЛ, результаты проверки будут использованы для усиления готовности.